قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هند عاكف: أنا فتاة أحلام جيل التسعينيات والناس بتدور عليا علشان تشوفني
30 سلعة مخفضة.. قائمة أسعار المقررات التموينية لشهر أبريل 2025
تسريبات عن هاتف One Plus13T قبل إطلاقه
مذكرة توقيف دولية بحق المرشد الأعلى الإيراني
الوزير محمد عبد اللطيف: مصر ملتزمة بالمضي قدما في مسيرة الإصلاح التعليمي
تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة
الأوقاف تعلن تواصل قراءة صحيح البخاري بالإسناد المتصل
زوج يشعل النيران في زوجته حتى الموت أثناء مشاجرة بينهما بالقليوبية
بسمة وهبة: دولة عظمى اختارت العريش للتعبير عن رفضها لتهجير أهالي غزة
حكم أداء قيام الليل بعد صلاة العشاء مباشرة.. أمين الإفتاء يجيب
الإفتاء توضح حكم التعصب الكروي بين جماهير الأهلي والزمالك
بيسيرو: الزمالك سيحارب في بطولة الدوري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

يحيى خالد يقود باريس سان جيرمان لنهائي كأس فرنسا لليد بعد تألقه أمام شامبيري

يحيى خالد
يحيى خالد
كريم عاطف

تأهل فريق باريس سان جيرمان لكرة اليد إلى نهائي كأس فرنسا 2025، بعد فوزه الكبير على فريق شامبيري سافوي بنتيجة 39-27.

وتألق النجم المصري يحيى خالد، وقاد فريقه باريس سان جيرمان لكرة اليد للفوز بفارق 12 هدفا، والوصول لنهائي كأس فرنسا 2025.

تألق يحيى خالد

واصل يحيى خالد تألقه في البطولة، حيث سجل 6 أهداف خلال المباراة، مؤكداً على قيمته الكبيرة في صفوف الفريق الباريسي.

أذيعت المباراة عبر قناة "أون سبورت" التي تنقل منافسات كأس فرنسا لكرة اليد بشكل حصري، ضمن تغطيتها المميزة للبطولة برعاية الشركة المتحدة للرياضة، في إطار دعمها للاعبين المصريين المحترفين في الخارج، وإتاحة الفرصة للجماهير المصرية والعربية للاستمتاع بتألق نجومها.

باريس سان جيرمان في النهائي

ومن المنتظر أن يلتقي باريس سان جيرمان في النهائي مع فريق مونبلييه، الذي يضم النجم المصري أحمد هشام "دودو"، بعد فوزه على فريق ليموج بنتيجة 31-25، في مباراة شهدت مشاركة المصري سيف الدرع ضمن صفوف ليموج.

ويقام النهائي يوم 18 مايو المقبل على صالة "بيرسي الكبرى" بالعاصمة الفرنسية باريس، في مواجهة مصرية خالصة تجمع بين يحيى خالد وأحمد هشام دودو في صراع مثير على اللقب الفرنسي.

باريس سان جيرمان كرة اليد كأس فرنسا 2025 نهائي كأس فرنسا شامبيري سافوي يحيى خالد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المرتبات

رواتب أبريل مبكرا وزيادات مرتقبة.. حزمة حكومية لدعم المعلمين

حادث شق التعبان

السقف وقع فجأة.. اللقطات الأولى لحادث شق التعبان والخسائر

الدراسة في المدارس

موعد إجازة نهاية العام الدراسي 2025 لطلاب المدارس.. التعليم تحسم قرارها

زيزو

أول ضربة لـ زيزو بعد إقترابه من الأهلي

مستشفي مطروح

شهداء الواجب.. وفاة 3 أمناء شرطة خلال حملة لضبط أحد المتهمين في مطروح

زيزو

بعد أنباء توقيعه للأهلي.. حالة واحدة تحرم زيزو من حلم مونديال الأندية

زيزو

الزمالك: سنعقد جلسة زيزو الأخيرة.. وحال الاتفاق سنبحث عن حل مع الأهلي

محمد الحمصاني

الحمصاني: الحكومة مستمرة في دعم السولار والبوتجاز

ترشيحاتنا

ترامب

ترامب يشعل فتيل حرب تجارية عالمية.. رسوم جمركية غير مسبوقة تدخل حيّز التنفيذ

شم النسيم

إجازات شهر إبريل 2025 في مصر.. وموعد شم النسيم المرتقب

جانب من قمة صوت مصر

خلال «صوت مصر».. المشاط: الدولة عازمة على خلق مناخ جاذب للاستثمارات.. أشرف صبحي: الرياضة واحدة من أهم القطاعات الجاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي

بالصور

توقف نمو السرطان وتعالج السكري.. القرفة تمتلك فوائد خارقة لا نعرفها

القرفة
القرفة
القرفة

شمع الأذن الأسود.. أسبابه وكيف يمكن علاجه؟

شمع الأذن الأسود .. ما أسبابه؟ وكيف يمكن علاجه؟
شمع الأذن الأسود .. ما أسبابه؟ وكيف يمكن علاجه؟
شمع الأذن الأسود .. ما أسبابه؟ وكيف يمكن علاجه؟

ملك قورة تحصل على الإقامة الذهبية بالإمارات

ملك قورة تحصل على الإقامة الذهبية بالامارات
ملك قورة تحصل على الإقامة الذهبية بالامارات
ملك قورة تحصل على الإقامة الذهبية بالامارات

غير متوقعة.. رابط غريب بين الصداع النصفي والعلاقة الحميمية

العلاقة الحميمية والصداع
العلاقة الحميمية والصداع
العلاقة الحميمية والصداع

فيديو

المجني عليه

أسرة ضحية العيد بحلوان: «كوارع» بلطجي المنطقة وغدر بنجلي في الخناقة | فيديو

والد ضحية حلوان مع محررة صدى البلد

أسرة ضحية العيد بحلوان لـ صدى البلد: كوارع تربص له 4 شهور | فيديو

اعتزال أنتيكا

بعد 10 سنوات بالمهنة.. أنتيكا: مش هرجع لتصوير حفلات الزفاف تاني

المتهمين

عطلو المرور وأشعلوا الألعاب النارية.. القبض على أصحاب فيديو مصر القديمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر وفرنسا.. شراكة استراتيجية بين الحاضر والمستقبل

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. العلاقات المصرية الفرنسية ودعم القضية الفلسطينية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ضحكنا فجرحناهم

أحمد زهران

أحمد زهران يكتب.. شكراً لأبطال زيارة ماكرون

الكاتبة الصحفية هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة مر نيث

المزيد