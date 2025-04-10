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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار العملات العربية في مصر اليوم الخميس

أسعار العملات العربية
أسعار العملات العربية
علياء فوزى

شهدت أسعار العملات العربية ارتفاعا  خلال تعاملات الأسبوع الجاري.

ونرصد حركة بيع وشراء العملات العربية في مصر خلال مستهل تعاملات اليوم الخميس 10 أبريل 2025، وفقا لآخر تحديث صادر عن البنك الأهلي المصري.

أسعار العملات العربية في مصر مستهل اليوم الخميس:

سعر الدينار الكويتي- أعلى العملات العربية سعرا أمام الجنيه المصري- اليوم الخميس:

سعر الشراء: 167.21 جنيه.

سعر البيع: 168.30 جنيه.

سعر الدينار البحريني مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس:

سعر الشراء: 135.51 جنيه.

سعر البيع : 137.19جنيه.

سعر الريال العماني أمام الجنيه المصري اليوم الخميس:

سعر الشراء: 132.75 جنيه.

سعر البيع: 134.34 جنيه.

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه المصري اليوم الخميس:

سعر الشراء:72.27 جنيه.

سعر البيع: 73.05 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس:

سعر الشراء: 14.04 جنيه.

سعر البيع: 13.08 جنيه.

سعر الريال السعودي- أكثر العملات طلبا أمام الجنيه المصري بسبب مواسم العمرة وموسم الحج- اليوم الخميس:

سعر الشراء: 13.71 جنيه.

سعر البيع: 13.77 جنيه.

 سعر الريال القطري أمام الجنيه المصري اليوم الخميس:

سعر الشراء: 13.10 جنيه.

سعر البيع: 14.18 جنيه.

تحرير سعر الصرف 

في مارس 2024، حرر البنك المركزي المصري سعر صرف العملات الأجنبية وفقا لآلية العرض والطلب.

وتتصدر الدول العربية، البلدان المستثمره في مصر، حيث تحتل الإمارات العربية المتحدة المركز الأول، تليها المملكة العربية السعودية، وتأتي الكويت وقطر ضمن أكبر 10 مستثمرين في البلاد.

وترتبط مصر بعلاقات اقتصادية وثيقة مع البلدان العربية على كل المستويات سواء التجارة أو الاستثمار.

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