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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

متوسط أسعار العملات العربية اليوم الأربعاء

أسعار العملات العربية
أسعار العملات العربية
علياء فوزى

واصلت أسعار العملات العربية الصعود خلال تعاملات الأسبوع الجاري.

ونرصد حركة بيع وشراء العملات العربية في مصر خلال مستهل تعاملات اليوم الأربعاء 9 أبريل 2025، وفقا لآخر تحديث صادر عن البنك الأهلي المصري.

أسعار العملات العربية في مصر مستهل اليوم الأربعاء:

سعر الدينار الكويتي- أعلى العملات العربية سعرا أمام الجنيه المصري- اليوم الأربعاء:

سعر الشراء: 167.18 جنيه.

سعر البيع: 168.27 جنيه.
 

سعر الدينار البحريني مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء:

سعر الشراء: 135.45 جنيه.

سعر البيع : 137.17 جنيه.
 

سعر الريال العماني أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء:

سعر الشراء: 132.72 جنيه.

سعر البيع: 134.31 جنيه.
 

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء:

سعر الشراء:72.25 جنيه.

سعر البيع: 73.03 جنيه.
 

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء:

سعر الشراء: 14.03 جنيه.

سعر البيع: 13.07 جنيه.
 

سعر الريال السعودي- أكثر العملات طلبا أمام الجنيه المصري بسبب مواسم العمرة وموسم الحج- اليوم الأربعاء:

سعر الشراء: 13.71 جنيه.

سعر البيع: 13.77 جنيه.
 

سعر الريال القطري أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء:

سعر الشراء: 13.09 جنيه.

سعر البيع: 14.18 جنيه.

تحرير سعر الصرف 

في مارس 2024، حرر البنك المركزي المصري سعر صرف العملات الأجنبية وفقا لآلية العرض والطلب.

وتتصدر الدول العربية، البلدان المستثمره في مصر، حيث تحتل الإمارات العربية المتحدة المركز الأول، تليها المملكة العربية السعودية، وتأتي الكويت وقطر ضمن أكبر 10 مستثمرين في البلاد.

وترتبط مصر بعلاقات اقتصادية وثيقة مع البلدان العربية على كل المستويات سواء التجارة أو الاستثمار.

العملات العربية الدينار الكويتي الدرهم الإماراتي الريال السعودي البنك الأهلي

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