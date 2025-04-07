قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد مباراة الأهلي والهلال السوداني في موريتانيا بدوري أبطال أفريقيا
الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة حيازة أي خدمات تخص السكة الحديد دون سند
أسعار العملات العربية في مصر اليوم الإثنين
ما هو الخرس الزوجي وطرق علاجه؟.. دينا أبو الخير توضح
حكم من رأى نجاسة على ثوبه بعد الانتهاء من الصلاة.. الإفتاء تجيب
17 قتـ.ـيلا جراء عواصف وفيضانات في الولايات المتحدة
موعد معاشات شهر مايو لـ 11.5 مليون مستحق.. تفاصيل الزيادة الجديدة
متوسط أسعار العملات الأجنبية في البنوك
حكم زيارة القبور والأضرحة في الإسلام.. أمين الفتوى يجيب
خسائر هائلة في أسعار النفط العالمية.. تفاصيل
قفشة يطلب عقد جلسة مع محمود الخطيب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار العملات العربية في مصر اليوم الإثنين

أسعار العملات العربية في مصر
أسعار العملات العربية في مصر
علياء فوزى

سجلت أسعار العملات العربية زيادة ملحوظة أمام الجنيه المصري في أولى تعاملات الأسبوع.

وارتفع سعر الدينار الكويتي بقيمة جنيهين، فيما صعد الريال السعودي ليسجل 13.93 جنيه للبيع بزيادة قدرها 15 قرشا، مقارنة بسعر إغلاق الأسبوع الماضي.

ونرصد حركة بيع وشراء العملات العربية في مصر خلال مستهل تعاملات اليوم الإثنين 7 أبريل 2025، وفقا لآخر تحديث صادر عن البنك الأهلي المصري.

أسعار العملات العربية في مصر مستهل اليوم الإثنين

سعر الدينار الكويتي- أعلى العملات العربية سعرا أمام الجنيه المصري- اليوم الإثنين:

سعر الشراء: 164.14 جنيه.

سعر البيع: 166.46 جنيه.
 

سعر الدينار البحريني مقابل الجنيه المصري  اليوم الإثنين:

سعر الشراء: 134.06 جنيه.

سعر البيع : 135.75 جنيه.
 

سعر الريال العماني أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين:

سعر الشراء: 130.33 جنيه.

سعر البيع: 132.92 جنيه.
 

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين:

سعر الشراء:71.50 جنيه.

سعر البيع: 72.27 جنيه.
 

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين:

سعر الشراء: 13.89 جنيه.

سعر البيع: 13.93 جنيه.
 

سعر الريال السعودي- أكثر العملات طلبا أمام الجنيه المصري بسبب مواسم العمرة وموسم الحج- اليوم الإثنين:

سعر الشراء: 13.56 جنيه.

سعر البيع: 13.63 جنيه.
 

سعر الريال القطري أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين:

سعر الشراء: 12.96 جنيه.

سعر البيع: 14.04 جنيه.

تحرير سعر الصرف 

في مارس 2024، حرر البنك المركزي المصري سعر صرف العملات الأجنبية وفقا لآلية العرض والطلب.

وتتصدر الدول العربية، البلدان المستثمره في مصر، حيث تحتل الإمارات العربية المتحدة المركز الأول، تليها المملكة العربية السعودية، وتأتي الكويت وقطر ضمن أكبر 10 مستثمرين في البلاد.

وترتبط مصر بعلاقات اقتصادية وثيقة مع البلدان العربية على كل المستويات سواء التجارة أو الاستثمار.

أسعار العملات العربية سعر الدينار الكويتي سعر الدينار البحريني سعر الدرهم الإماراتي سعر الريال السعودي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هواتف

إيقاف هذه الهواتف غدًا| تحذير عاجل من تنظيم الاتصالات

زيزو

مفاجأة جديدة.. زيزو يوقع للأهلي على 4 نسخ من عقود اتحاد الكرة

حريق بشقة سكنية _ صورة أرشيفية

اندلاع حريق في شقة سكنية بمدينة أسيوط

أحوال الطقس

عاصفة رملية زاحفة تهدد هذه المناطق.. والأرصاد تكشف المسار

متهم _ صورة أرشيفية

الغيرة تحول الفرح لمأتم .. قاعود يقـ.ـتل شقيقه قبل زواجه بأسبوعين في أسيوط

سمير فرج

سمير فرج يكشف الهدف الأساسي من زيارة نتنياهو لـ ترامب| فيديو

ماكرون

بمرافقة الرفال المصرية| ماكرون يعلن وصوله لمصر

المتهم

طالب يرتدي النقاب.. والأهالي: بيخطف الأطفال.. الداخلية تكشف الحقيقة

ترشيحاتنا

إيشيبا

اليابان تطلب من أمريكا خفض الرسوم الجمركية

ترامب

ترامب معلقاً على تقلب الأسواق: يتعين تناول العلاج للتعافي

أرشيفية

إسرائيل تعلن عدد جنودها المصابين في حرب غزة

فيديو

تصريحات اللواء سمير فرج

مصر مستعدة والاحتلال قلقان.. سمير فرج يكشف مخططات إسرائيل في غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد - الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى اوروبا

د. هشام فريد يكتب: عيد تحرير سيناء .. وتجدد المخاطر والتحديات

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: غزة وحقوق الإنسان

د. ممد بشاري

د. محم بشاري يكتب: استئناف العمران الإنساني من التجزيء المعرفي إلى التكامل القيمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر وغزة بين الدعم الإنساني والدور السياسي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: العيد القومي لسوهاج في الجمهورية الجديدة.. تاريخ عظيم ومستقبل واعد

المزيد