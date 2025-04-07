أسعار العملات العربية في مصر اليوم الإثنين

سجلت أسعار العملات العربية زيادة ملحوظة أمام الجنيه المصري في أولى تعاملات الأسبوع.

وارتفع سعر الدينار الكويتي بقيمة جنيهين، فيما صعد الريال السعودي ليسجل 13.93 جنيه للبيع بزيادة قدرها 15 قرشا، مقارنة بسعر إغلاق الأسبوع الماضي.

ونرصد حركة بيع وشراء العملات العربية في مصر خلال مستهل تعاملات اليوم الإثنين 7 أبريل 2025، وفقا لآخر تحديث صادر عن البنك الأهلي المصري.

أسعار العملات العربية في مصر مستهل اليوم الإثنين

سعر الدينار الكويتي- أعلى العملات العربية سعرا أمام الجنيه المصري- اليوم الإثنين:

سعر الشراء: 164.14 جنيه.

سعر البيع: 166.46 جنيه.



سعر الدينار البحريني مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين:

سعر الشراء: 134.06 جنيه.

سعر البيع : 135.75 جنيه.



سعر الريال العماني أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين:

سعر الشراء: 130.33 جنيه.

سعر البيع: 132.92 جنيه.



سعر الدينار الأردني أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين:

سعر الشراء:71.50 جنيه.

سعر البيع: 72.27 جنيه.



سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين:

سعر الشراء: 13.89 جنيه.

سعر البيع: 13.93 جنيه.



سعر الريال السعودي- أكثر العملات طلبا أمام الجنيه المصري بسبب مواسم العمرة وموسم الحج- اليوم الإثنين:

سعر الشراء: 13.56 جنيه.

سعر البيع: 13.63 جنيه.



سعر الريال القطري أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين:

سعر الشراء: 12.96 جنيه.

سعر البيع: 14.04 جنيه.

تحرير سعر الصرف

في مارس 2024، حرر البنك المركزي المصري سعر صرف العملات الأجنبية وفقا لآلية العرض والطلب.

وتتصدر الدول العربية، البلدان المستثمره في مصر، حيث تحتل الإمارات العربية المتحدة المركز الأول، تليها المملكة العربية السعودية، وتأتي الكويت وقطر ضمن أكبر 10 مستثمرين في البلاد.

وترتبط مصر بعلاقات اقتصادية وثيقة مع البلدان العربية على كل المستويات سواء التجارة أو الاستثمار.