وفقا لآخر تحديثات .. أسعار العملات العربية في مصر

استقرت أسعار العملات العربية في مصر اليوم الإثنين 31 مارس 2025، في البنك الأهلي، أول أيام عيد الفطر المبارك، وفقا لآخر تحديثات وخلال السطور التالية نستعرض أسعار شراء وبيع العملات:

أسعار العملات العربية في مصر اليوم الإثنين

بلغ الدينار الكويتي أعلى العملات العربية سعرا أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين:

سعر الشراء:163.04جنيه.

سعر البيع:164.17جنيه.

وصل سعر الدينار البحريني مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين:

سعر الشراء:132.62جنيه

سعر البيع : 134.27 جنيه

وسجل الريال العماني أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين:

سعر الشراء:129.92جنيه.

سعر البيع: 131.49جنيه.

وسجل الدينار الأردني أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين:

سعر الشراء:70.73جنيه.

سعر البيع: 71.42 جنيه.

ووصل الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين:

سعر الشراء: 13.74جنيه.

سعر البيع: 13.78جنيه.

وبلغ الريال السعودي أكثر العملات طلبا أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين:

سعر الشراء: 13.42جنيه.

سعر البيع: 13.49 جنيه.

وسجل الريال القطري أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين:

سعر الشراء: 12.82جنيه.

سعر البيع: 13.88جنيه.

تحرير سعر الصرف

وفي مارس 2024، حرر البنك المركزي المصري سعر صرف العملات الأجنبية وفقا لآلية العرض والطلب.

وتتصدر الدول العربية البلدان المستثمره في مصر، حيث تحتل الإمارات العربية المتحدة المركز الأول تليها المملكة العربية السعودية، وتأتي الكويت وقطر ضمن أكبر 10 مستثمرين في البلاد.

وترتبط مصر بعلاقات اقتصادية وثيقة مع البلدان العربية على كافة المستويات سواء التجارة أو الاستثمار.