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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم الخميس 10 أبريل 2025

أسعار الوقود و البنزين في مصر
أسعار الوقود و البنزين في مصر
علياء فوزى

تشهد أسعار الوقود في مصر استقرارًا اليوم الخميس 10أبريل 2025، مقارنة بالفترات السابقة، إذ يأتي هذا الاستقرار بعد سلسلة من التعديلات السعرية التي أجرتها لجنة التسعير التلقائي، للمنتجات البترولية في أكتوبر الماضي.

أسعار الوقود اليوم الخميس

وفق آخر تحديث جاءت أسعار الوقود كالآتي:

بنزين 80 أوكتين: 13.75 جنيه للتر. 

 بنزين 92 أوكتين: 15.25 جنيه للتر. 

بنزين 95 أوكتين: 17.00 جنيهًا للتر. 

 السولار والكيروسين: 13.50 جنيه للتر. 

غاز السيارات (CNG): 7.00 جنيهات للمتر المكعب.

العوامل المؤثرة في تحديد الأسعار

تستند لجنة التسعير التلقائي في تحديد أسعار الوقود إلى عوامل رئيسية: 

متوسط سعر خام برنت: إذ يؤثر ارتفاع أو انخفاض سعر النفط عالميًا على تكلفة الإنتاج والاستيراد. 

سعر صرف الدولار الأمريكي: فالتقلبات في سعر الدولار أمام الجنيه المصري، تؤثر على تكلفة استيراد المشتقات النفطية. 

تكاليف الإنتاج والتكرير: وتشمل تكاليف التشغيل والنقل والتوزيع.

أسعار النفط عالميا

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 4% ختام أمس الأربعاء، بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليقًا مؤقتًا للرسوم الجمركية على الدول التي لم تتخذ إجراءات انتقامية، مع زيادة الرسوم على الواردات الصيني.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط (CL=F) بأكثر من 4% ليستقر عند 62.35 دولارًا للبرميل، معوضًا خسائر تجاوزت 5% في التعاملات المبكرة. واستقر خام برنت (BZ-F)، وهو المعيار الدولي، فوق 65 دولارًا بعد أن انخفض إلى ما دون 60 دولارًا خلال الجلسة.

لا يزال النفط منخفضًا بنحو 13% منذ أن كشف ترامب عن رسوم جمركية انتقامية واسعة النطاق في 2 أبريل.

كما تعرضت أسعار النفط الخام لضغوط بعد أن أعلنت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) الأسبوع الماضي أنها ستزيد إنتاجها في مايو، مما أثار مخاوف من فائض المعروض.

أسعار الوقود أسعار البنزين خام البرنت سعر الدولار

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