رسميا سعر الدولار اليوم الأربعاء 9 أبريل 2025

يستعرض موقع “صدى البلد” سعر الدولار أمام الجنيه المصري بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء 9 أبريل 2025 وفقًا لآخر تحديث في البنوك العاملة بمصر.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء

وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 51.24جنيه للشراء و51.33 جنيه للبيع .

سجّل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء في بنوك(البنك المصري لتنمية الصادرات، الأهلي الكويتي،العربي الإفريقي،التجاري الدولي CIB،المصرف العربي، المصرف المتحد، التعمير والإسكان ) نحو 51.23جنيه للشراء و51.33 جنيه للبيع .

سعر الدولار الآن

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء في بنوك (HSBC،ميد بنك ، الأهلى المتحد، القاهرة، الأهلي المصري، مصر، كريدي أجريكول، الإسكندرية، نكست) نحو 51.22جنيه للشراء و51.32 جنيه للبيع .

سجّل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء في العقاري المصري العربي نحو 51.21 جنيه للشراء و51.31 جنيه للبيع.

سعر الدولار رسميا في مصر اليوم الأربعاء

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء في بنوك (أبوظبي الأول، قطر الوطني، البركة، الشركة المصرفية العربية،أبوظبي التجاري، الكويت الوطني، فيصل الإسلامي، قناة السويس) نحو 51.20جنيه للشراء و51.30 جنيه للبيع.

سعر الدولار الأمريكي في التنمية الصناعية

وبلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء في بنك التنمية الصناعية نحو 51.10جنيه للشراء و51.20 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الأربعاء

بينما سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء في البنك المركزي المصري نحو 51.20 جنيه للشراء و51.33جنيه للبيع .

أعلى سعر شراء للدولار اليوم الأربعاء

51.24جنيه للشراء

أقل سعر بيع للدولار اليوم الأربعاء

51.30 جنيه للبيع

متوسط سعر الدولار اليوم الأربعاء

51.27جنيه للبيع

سعر الدولار في الجمارك اليوم الأربعاء

50.31 جنيه



