رسميًا.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بالبنوك الآن

سعر الدولار اليوم الأربعاء 9-4-2025، مقابل الجنيه المصري استقرت في جميع البنوك العاملة في مصر.

وكان سعر الدولار تراجع أمس الثلاثاء، في ختام التعاملات مقابل الجنيه في معظم البنوك العاملة في مصر.

أسعار الدولار اليوم



ويقدم موقع صدى البلد الإخباري أسعار الدولار اليوم الأربعاء 9-4-2025 في البنوك ضمن نشرته الخدمية.

وسجّل سعر الدولار اعلى سعر له في مصرف أبو ظبي الإسلامي بقيمة 51.48 جنيه للشراء و51.58 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك الإسكندرية وصل إلى 51.46 جنيه للشراء و51.56 جنيه للبيع.



وبلغ سعر الدولار في بنك تنمية الصادرات 51.30 جنيه للشراء و51.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري



سعر الدولار في المصرف العربي 51.23 جنيه للشراء و51.33 جنيه للبيع.



سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 51.23 جنيه للشراء و51.33 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان 51.23 جنيه للشراء و51.33 جنيه للبيع.



سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي 51.23 جنيه للشراء و51.33 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار الآن



سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول 51.22 جنيه للشراء و51.32 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك نكست 51.22 جنيه للشراء و51.32 جنيه للبيع.



سعر الدولار في البنك الأهلي المتحد 51.22 جنيه للشراء و51.32 جنيه للبيع.



سعر الدولار في البنك الأهلي المصري



سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 51.22 جنيه للشراء و51.32 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك البنك الأهلي الكويتي 51.22 جنيه للشراء و51.32 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك مصر 51.22 جنيه للشراء و51.32 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك فيصل 51.22 جنيه للشراء و51.32 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك القاهرة 51.22 جنيه للشراء و51.32 جنيه للبيع.



ووصل سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي 51.21 جنيه للشراء و51.31 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي الأول سجل 51.20 جنيه للشراء و51.30 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه

سعر الدولار في بنك اتش اس بي سي سجّل 51.20 جنيه للشراء و51.30 جنيه للبيع.



سعر الدولار في المصرف المتحد سجّل 51.20 جنيه للشراء و51.30 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك أبو ظبي التجاري سجّل 51.20 جنيه للشراء و51.30 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك البركة سجّل 51.20 جنيه للشراء و51.30 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك ميد بنك سجّل 51.20 جنيه للشراء و51.30 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك قناة السويس سجّل 51.20 جنيه للشراء و51.30 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك الكويت الوطني سجّل 51.20 جنيه للشراء و51.30 جنيه للبيع.