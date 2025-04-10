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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ماركو مراد يدافع عن ممدوح عباس: دفع نصف مليار للزمالك.. ليه الهجوم عليه

ممدوح عباس
ممدوح عباس
رباب الهواري

وجه الإعلامي ماركو مراد رسالة إلى جماهير نادي الزمالك التي شنت هجومًا على الرئيس الأسبق للنادي، ممدوح عباس، على خلفية فشل إدارة النادي الحالية في تجديد عقد اللاعب أحمد سيد زيزو واقترابه من الانضمام إلى صفوف الغريم التقليدي النادي الأهلي.

واستنكر هذا الهجوم، مشيرًا إلى الدعم المالي الكبير الذي قدمه عباس للنادي خلال فترة رئاسته.

وقال ماركو مراد، مقدم برنامج «ملعب البلد» الذي يذاع عبر قناة «صدى البلد»: "ممدوح عباس: ده دافع نص مليار جنيه للزمالك.. في حد بيعمل كده؟". 

وأضاف مراد موضحًا موقفه: "أنا لا أعرف ممدوح عباس ولا هو من أقربائنا ولا عمري جلست معه ولا كلمته، ولكن الحق يقال أنني أرى وأسمع ناسًا تقول إنه هو الذي بوّظ الصفقة، دفع 500 مليون جنيه وفي الآخر يُهاجم! والله العظيم أنا لا أعرفه ولا كلمته، وهيقولوا أصل هو على تواصل معه! يعملكم لكم إيه؟ معرفوش، لكن كل واحد يأخذ حقه بالعدل"، مؤكداً أن عباس قدم دعمًا ماليًا ضخمًا للنادي الأبيض يستحق التقدير والإنصاف.


وواصل ماركو مراد حديثه مشيرًا إلى أن أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك الحالي أيضًا قدموا مساهمات مالية كبيرة، مثل حسين السيد وهاني برزي وهاني كشري وحسين لبيب نفسه.

وأضاف: "نحن نقول ما لهم وما عليهم، هم ليسوا الأسوأ في النهاية ولا هم أفضل ناس في النهاية، هم بشر يصيبون ويخطئون، واليوم الأخطاء كثرت".

وأتم مراد ، إلى ضرورة تقييم الأمور بشكل عادل وعدم تحميل شخص واحد مسؤولية كل الإخفاقات، مع الأخذ في الاعتبار أن الجميع يبذل جهده وقد يقع في الخطأ.


 

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