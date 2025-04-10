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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

دعاء النجار تلتقي بأسرة موقع "صدى البلد".. وتؤكد: عملت على تقديم خدمات متميزة تليق بالصحفيين

دعاء النجار رئيس لجنة النشاط بنقابة الصحفيين
دعاء النجار رئيس لجنة النشاط بنقابة الصحفيين
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

أكدت دعاء النجار السكرتير العام المساعد - رئيس لجنة النشاط - المرشحة لعضوية المجلس نقابة الصحفيين تحت السن، أنها عملت طوال الأربع سنوات الماضية على توفير خدمات وأنشطة متنوعة للزملاء الصحفيين وأسرهم .

وقالت النجار، خلال زيارتها إلى موقع صدى البلد والالتقاء بأسرة التحرير برئاسة الكاتب الصحفي طه جبريل رئيس تحرير الموقع ، طرحت كشف حساب حول الأنشطة المتنوعة التى عملت عليها طوال 4 سنوات، وكُلفت من قبل المجلس خلال الدورة الأولى 2021م - 2023م، بتولي مهام لجان المرأة والحريات وجوائز الصحافة المصرية، وفي الدورة الثانية 2023م - 2025م، كما كُلفت بتولي مهام لجنتي المرأة والنشاط، فضلًا عن اختياري من قبل المجلس الحالي سكرتيرًا عامًا مساعدًا وتعييني ممثلة للنقابة بصندوق التكافل.

وتابعت : كان التحدي الأهم والأكبر أمام لجنة النشاط هو كيفية تقديم خدمات متميزة ومتنوعة تليق بالصحفيين وأسرهم بتكلفة مناسبة في ظل الارتفاعات الرهيبة والمتسارعة لأسعار الشاليهات والوحدات المصيفية وحجوزات الفنادق والقرى السياحية  في الوقت، الذي توقفت فيه رحلات وزارة الشباب والرياضة، ومصايف القوات المسلحة، والرحلات المجانية، التي كانت تقدم من قبل عددٍ من الوزارات والمحافظات.

وأوضحت أن البداية كانت بمخاطبة جميع الوزارات والجهات المعنية لعودة الأنشطة والرحلات المخفضة والمجانية، وخضنا برئاسة الأستاذ خالد البلشي، نقيب الصحفيين جولات من التفاوض مع وزارة الشباب والرياضة، والتقينا الوزير عدة مرات لعودة رحلات الصحفيين وأسرهم، وقطار الشباب للأقصر وأسوان، لكن في كل مرة كان التأكيد أن الوزارة ألغت نظام المجموعات، وأصبح حجز الرحلات إلكترونيًا للأفراد لفئة الشباب وفقًا لضوابط الوزارة، وبناءً عليه لم نتمكن من عودة الرحلات المخفضة والمجانية، التي كانت تقدم للنقابة نظرًا لارتفاع الأسعار.

وأضافت بدأت على الفور بالتعاقد مع عددٍ من أفضل الشركات والقرى والفنادق السياحية بعد المفاضلة بين عشرات العروض والشركات. 

ومن جانبها، قامت النقابة بتقديم كل التسهيلات للتخفيف على الزملاء وأسرهم سواء من خلال تقديم دعم 25 % لكل رحلة سياحية، فضلًا عن تقسيط الرحلات بدفع 50% من قيمة الرحلة، وسداد باقي المبلغ على 3 أشهر خصمًا من البدل.

وأشارت قامت اللجنة باختيار أفضل عروض الرحلات المقدمة من الشركات المختلفة، بحيث يتم تقديم خدمة محترمة بأسعار متنوعة ترضي جميع المستويات والأذواق، فقمنا خلال الصيف الماضي، والذي قبله بتوفير الرحلات الساحلية للغردقة، وشرم الشيخ، ورأس سدر، والعين السخنة، والأقصر، وأسوان، فضلًا عن تقديم رحلات اليوم الواحد للساحل الشمالي، والعلمين، والعين السخنة،والإسكندرية، بأسعار مخفضة لنتيح لمَنْ لم يتمكن من حجز المصايف، والرحلات الفندقية أن يستمتع بمصيف يناسب ظروفه، وبالفعل لاقت هذه الرحلات إقبالًا كبيرًا من قبل الزملاء الصحفيين وأسرهم.  

وحرصًا من اللجنة على توفير خدمات ترضي جميع الزميلات والزملاء وأسرهم ولمَن لا يستطيع حجز مصيف أو رحلة قامت اللجنة مع مطلع أغسطس 2023م، بتوسيع حجم الاستفادة لعدد 2 كابينة بشاطئ ستانلي بالإسكندرية بواقع كابينة للزملاء أعضاء النقابة العامة، وأخرى بنفس المكان والمواصفات لأعضاء النقابة الفرعية بالإسكندرية، لإتاحة فرصة قضاء رحلة يوم واحد على أحد أجمل شواطئ الإسكندرية برسوم تتراوح بين 100 أو 200 جنيه لدخول الشاطئ لأسرة بالكامل شاملة الشماسي والكراسي.

وفي إطار حرص اللجنة على تطوير أدائها بالتنسيق مع اللجان الأخرى، قامت بتخصيص رحلات يوم واحد للزميلات الصحفيات بالتعاون مع لجنة المرأة إلى شاطئ اليشمك بالساحل الشمالي، وغيرها من المدن الساحلية نزولًا على رغبات وطلبات الزميلات، كما قامت اللجنة بالتعاون مع لجنة المعاشات بتنظيم رحلة إلى مساجد آل البيت في إطار رحلات تواصل الأجيال بين اللجنتين، الأمر الذي أسعد الزميلات والزملاء، وحقق نتائج إيجابية عالية، وطالبوا بالاستمرار في تقديم هذا النوع من الرحلات، التي يفضلها قطاع كبير من الصحفيين وأسرهم.

دعاء النجار لجنة النشاط الصحفيين خدمات وأنشطة متنوعة صدى البلد

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