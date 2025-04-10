بعد تعليق الرسوم.. كندا تجري مفاوضات أمنية واقتصادية مع ترامب

اعتبر رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، يوم الأربعاء، أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تعليق بعض الرسوم الجمركية المفروضة على شركائه التجاريين لمدة 90 يوماً، يمثل "مهلة للاقتصاد العالمي مرحب بها".

وأعلن البيت الأبيض أن تعليق الرسوم الجمركية لمدة 90 يوماً لا ينطبق على كندا والمكسيك، مضيفاً أن الرسوم البالغة 25% على السلع التي تستوردها أمريكا من المكسيك وكندا ولا تغطيها اتفاقية التجارة الحرة بين الدول الثلاث، لا تزال سارية.

وقال كارني عبر منصة "إكس": "إن تعليق الرسوم الجمركية المضادة الذي أعلنه الرئيس ترامب هي مهلة للاقتصاد العالمي موضع ترحيب".

وأضاف: "كما اتفقنا أنا والرئيس ترامب، سنبدأ المفاوضات بشأن علاقة اقتصادية وأمنية جديدة فور انتهاء الانتخابات الفيدرالية".

وأردف: "في إطار إعلان اليوم، أشار الرئيس إلى أن الولايات المتحدة ستدخل في مفاوضات ثنائية مع عدد من الدول الأخرى. ومن المرجح أن يُسفر ذلك عن إعادة هيكلة جذرية للنظام التجاري العالمي".

وتابع: "يتعين على كندا أيضاً أن تواصل تعميق علاقاتها مع شركائها التجاريين الذين يتقاسمون قيمنا، بما في ذلك التبادل الحر والمفتوح للسلع والخدمات والأفكار".

