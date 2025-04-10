استشهاد طفل متأثرا بإصابته جراء قصف إسرائيلي بغزة

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن إعلام فلسطيني، أعلن استشهاد طفل متأثرا بإصابته جراء قصف إسرائيلي على حي العمور ببلدة الفخاري شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.



أكد رائد النمس مدير إدارة الإعلام بالهلال الأحمر بقطاع غزة، أن العدوان الإسرائيلي ارتكب مجزرة مروعة في حي الشجاعية وتأتي في إطار خطة ممنهجة لاستهداف المدنيين في قطاع غزة.

وأضاف رائد النمس مدير إدارة الإعلام بالهلال الأحمر بقطاع غزة، في مداخلة هاتفية لبرنامج الأخبار، المذاع عبر قناة تن، أن الاحتلال الإسرائيلي يمارس منع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وتابع رائد النمس مدير إدارة الإعلام بالهلال الأحمر بقطاع غزة، أن الاحتلال الإسرائيلي يمارس كل أنواع القتل ومستمر في حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.

