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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزيرا خارجية السعودية وأمريكا يناقشان المستجدات في غزة

أرشيفية
أرشيفية
أحمد قاسم

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي، الثلاثاء، بنظيره الأمريكي ماركو روبيو، وذلك بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة واشنطن.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الإستراتيجية بين البلدين وفرص تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

وناقش الجانبان سبل تكثيف التنسيق والعمل المشترك تجاه القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين، وفي مقدمتها المستجدات في قطاع غزة، والسودان، واليمن، والأزمة الروسية ـ الأوكرانية، وتبادل وجهات النظر حيالها، والمساعي المبذولة تجاهها بما يحقق الأمن والسلم الدوليين.

وحضر اللقاء، الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة، ومستشار وزير الخارجية للشؤون السياسية الأمير مصعب بن محمد الفرحان، ومستشار وزير الخارجية محمد اليحيى.

غزة أمريكا السعودية فيصل بن فرحان ماركو روبيو واشنطن

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