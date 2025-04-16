بخاف من النقاب .. موقف باسكال مشعلاني من الحجاب والاعتزال يُثير التساؤلات|فيديوجراف

قالت الفنانة اللبنانية باسكال مشعلاني: حياتي مملوءة بالفرح والنجاح وحب وحزن وانكسار، وأضافت أنها تحب الحجاب وترفض النقاب ولن تترك الفن من أجل الدين لأن الفن رسالة للمجتمع.

وعن تخيلها لحظة وفاتها قالت باسكال مشعلاني : أريد أن أموت في هدوء لحظة غروب الشمس أثناء جلوسي على كرسي هزاز .

وتابعت باسكال مشعلاني أن أكثر شيء تخاف منه في المستقبل المرض والصحة نعمة وأنها عندما تدخل في مرحلة الشيخوخة ستكون قمر في حالة عدم إصابتها بالمرض.

وعرض الإعلامي على ياسين مذيع برنامج الفصول الأربعة على فيديو بالذكاء الاصطناعي جسّد فيه باسكال مشعلاني وهي سيدة عجوز وطرحت عدة أسئلة حول وصيتها لابنها إيليا في حالة إصابتها بالمرض .

كما وجهت لها عدة أسئلة حول إمكانية باسكال مشعلاني أن تترك الفن من أجل الدين وفى حالة أن باسكال مشعلاني ولدت مسلمة هل كانت تريدي النقاب وقالت باسكال مشعلاني إنها لم تتخيل لحظة وفاتها.

شاهد الفيديو:

https://youtube.com/shorts/R1VjpiB48KU