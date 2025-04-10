تحرير 7 محاضر ضد المخابز المخالفة بـ دسوق في كفر الشيخ

تابع جمال ساطور ، رئيس مركز ومدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، جهود إدارتي تموين بندر ومركز دسوق، في الحملات التموينية على الأسواق والمخابز والمحال التجارية، بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك وإدارة التموين وإدارة الصحة، وذلك للاطمئنان على جوده رغيف الخبز والوزن من حيث الجودة والصلاحية.

4 محاضر نقص وزن

وأسفرت الحملات عن ضبط العديد من المخالفات في معايير الجودة والوزن وانعدام النظافة والاشتراطات الصحية والقانونية، وجرى تحرير 7 محاضر منهم 4 محاضر نقص وزن، ومحضر نظافة، ومحضر عدم إعلان، ومحضر مواصفات، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

تأتي هذه الحملات تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، وذلك من أجل التأكد من حصول المواطن على رغيف الخبز بسهولة وفحص ماكينات الصرف للخبز وتطبيق القانون بكل حسم وقوة على المخالفين.