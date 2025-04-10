التعدى على فتاة أسفل الكوبرى.. الداخلية تكشف حقيقة الفيديو المثير

كشفت اجهزة وزارة الداخلية حقيقة مقاطع فيديو تم تداولها بمواقع التواصل الإجتماعى وأحد المواقع الإخبارية تتضمن تجمع بعض الأهالى أسفل أحد الكبارى بالإسماعيلية وإدعائهم بقيام بعض الخارجين على القانون بالتعدى على فتاة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 8 الجارى تبلغ لقسم شرطة أول الإسماعيلية بتعرض بعض المتسولين للمارة بالطريق العام بدائرة القسم بصورة إلحاحية وإختبائهم أسفل الكوبرى المشار إليه عقب إعتراض المواطنين على سلوكهم.

وتم ضبط مرتكبى الواقعة فى حينه (6 أشخاص من بينهم فتاتين"لـ 5 منهم معلومات جنائية") وبحوزة أحدهم كمية من مخدر الشابو بقصد التعاطى، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.