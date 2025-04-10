الإمارات تعلن نجاح عملية تبادل سجناء بين أمريكا وروسيا

أكدت وزارة الخارجية الإماراتية نجاح عملية تبادل سجناء بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الاتحادية، حيث تم خلالها تبادل مواطن روسي ومواطن أمريكي، بحضور ممثلين عن الجهات المعنية من كلا البلدين.

وبحسب البيان الصادر عن الخارجية الإماراتية ، فقد اعربت الوزارة عن شكرها لحكومتي الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الاتحادية على ثقتهما بدولة الإمارات العربية المتحدة واختيارهما لأبوظبي كموقع لإتمام عملية التبادل التي تمت بتنسيق بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الاتحادية.



وأشارت الوزارة إلي إن اختيار أبوظبي لإجراء عملية التبادل من قبل البلدين يعكس علاقات الصداقة الوثيقة التي تربطهما بدولة الإمارات، لافتة إلى تطلعها إلى أن تُسهم هذه الجهود في دعم مساعي خفض التوتر وتعزيز الحوار والتفاهم بما يحقق الأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال أفادت في وقت سابق من اليوم بأن الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا ستعقدان صفقة لتبادل السجناء بعد أن أتمت وكالات الاستخبارات الترتيبات اللازمة.



وبدأت في صباح اليوم المحادثات الروسية الأمريكية في قنصلية روسيا بإسطنبول لمناقشة استئناف العلاقات الدبلوماسية.



وفي وقت سابق، أعلن انعقاد المحادثات الروسية الأمريكية بشأن أوكرانيا في العاصمة السعودية الرياض في 24 مارس.



وفي تصريحات له؛ قال مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف " تم تشكيل الفريق الأمريكي للمفاوضات بشأن أوكرانيا ولكن من المنطقي أن يتم الكشف عن أسماء أعضائه من قبل الأميركيين أنفسهم



وختم: سيترأس وفد الخبراء الروسي في المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن أوكرانيا كاراسين ومستشار مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي بيسيدا.



وفي وقت سابق؛ أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية “ الكرملين ” دميتري بيسكوف أن روسيا والولايات المتحدة تعتزمان التحرك تدريجيا نحو تطبيع العلاقات ، مشيرا الي ان الإرادة الحازمة لبوتين وترامب هي أفضل ضمانة لسير روسيا والولايات المتحدة على طريق إعادة العلاقات.

وشدد علي ان هجوم كييف الليلي على روسيا يعد بمثابة تخريب لمحاولات التسوية السلمية ، مضيفا " بوتين وترامب اتفقا على وقف إطلاق النار لمدة 30 يومًا وعلى وجه التحديد عدم استهداف منشآت البنية التحتية للطاقة.

واشار المتحدث باسم الكرملين الي ان الرئيس بوتين أمر بوقف الهجمات على منشآت البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا وتم تنفيذه على الفور.

وأضاف بيسكوف "بوتين يتحدث دائمًا عن ضرورة بناء العلاقات بين الدول على أساس الاحترام والمنفعة المتبادلة

وتابع المتحدث بإسم الكرملين " لم يتم التطرق إلى مسألة استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين روسيا والولايات المتحدة خلال المكالمة الهاتفية بين بوتين وترامب.

واستطرد "وقف المساعدات العسكرية لكييف سيكون على رأس جدول أعمال المفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة لكن لن تتم مناقشة هذا الموضوع علناً ، فالمحادثات المقبلة بين روسيا والولايات المتحدة في السعودية ستكون مليئة بالأحداث.