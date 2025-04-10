قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
5 آلاف نفقة شهرية لطفليها لا تكفي .. انتصار تستأنف على حكم محكمة الأسرة
وزير الرياضة يهنئ عبدالرحمن طلبه لتتويجه بلقب بطولة العالم لسلاح الشيش
بشرى سارة للموظفين.. تبكير موعد صرف مرتبات شهر أبريل.. ما السبب؟
أسعار شيري تيجو 2 برو 2025 بالسعودية
لاعب ممتاز وإضافة كبيرة.. وائل جمعة يرد على شائعة رفضه انضمام زيزو للأهلي: «كلام غير صحيح»
باب العربية مفتوح .. القبض على صاحب فيديو الميكروباص
رئيس الوفد لـ"صدى البلد": نؤيد وجود الفردي والقائمة بالانتخابات البرلمانية
مدبولي يسلم كراسي متحركة كهربائية لذوى الهمم بأسيوط
بسبب التزوير.. الكويت تسحب الجنسية من 640 شخصا
محافظ سوهاج: توصيل الصرف الصحي بجميع القرى بنهاية العام الحالي |فيديو
حزب التجمع لـ"صدى البلد":سندفع بـ150 مرشحا في الانتخابات البرلمانية
معندهمش رحمة .. القبض على شخصين تعدّيا على كلب بالضرب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

طفل ملقى بمدخل عقار.. قرار عاجل من النيابة

طفل ملقى بمدخل عقار.. قرار عاجل من النيابة
طفل ملقى بمدخل عقار.. قرار عاجل من النيابة
إسلام دياب

قررت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة حول مكان عثور الأهالى على طفل رضيع حديث الولادة ملقى في مدخل عقار بمنطقة حدائق القبة لكشف ملابسات الواقعة وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من جهودها لكشف ملابسات العثور على طفل رضيع حديث الولادة بمدخل عقار في حدائق القبة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة الحدائق تضمن ورود بلاغا من الأهالي افاد العثور على طفل حديث الولادة بمدخل العقار محل سكنهم في حدائق القبة.

وعلى الفور إنتقلت أجهزة أمن القاهرة لموقع البلاغ، وجرى فحص كاميرات المراقبة بمحيط الحادث وسماع أقوال شهود لاعيان والجيران بالمنطقة وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ونقل الرضيع لتلقي العلاج.

كاميرات المراقبة طفل رضيع مدخل عقار حدائق القبة المباحث الجنائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

4 قرارات عاجلة لضبط العملية التعليمية في جميع المدارس

رئيس الوزراء

تبكير صرف مرتبات أبريل.. متى تُطبق الزيادة الجديدة؟

أسعار الدواجن

نزلت 20 جنيه .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس

جكم تقديم صيام الست من شوال على قضاء رمضان

هل يجوز تقديم صيام الست من شوال على قضاء رمضان؟.. الأزهر للفتوى يوضح

الطقس في مصر

تحذيرات عاجلة من الأرصاد.. رياح سرعتها 70 كم وأمطار على هذه المحافظات اليوم

سعر الدولار في مصر

سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم 10-4-2025

حسام حسن هاني ابو ريدة

الغندور يكشف عن شرط اتحاد الكرة لرحيل حسام حسن

المتهمون

التعدى على فتاة أسفل الكوبرى.. الداخلية تكشف حقيقة الفيديو المثير

ترشيحاتنا

محافظ سوهاج

اكتشافات أثرية بسوهاج.. المحافظ يعلن أخبارا سارة للمواطنين لأول مرة

صورة أرشيفية

وزارة الصحة في غزة: 1522 شهيدا و3834 مصابا منذ استئناف العمليات العسكرية الإسرائيلية

صورة أرشيفية

الدولار يتراجع مقابل اليورو بسبب الرسوم الجمركية الأمريكية

بالصور

تامر هجرس يصل جنازة حماة رامي صبري بالموتوسيكل | شاهد

تامر هجرس
تامر هجرس
تامر هجرس

حقيقة إحراجها من السبكي وطردها من المهرجانات.. تصريحات جريئة للفنانة هند عاكف

هند عاكف
هند عاكف
هند عاكف

قرمشة المحلات.. أضف هذا المكون إلى البطاطس قبل قليها في الـ إير فراير

البطاطس
البطاطس
البطاطس

4 أطعمة بمنزلك تقلل التهابات الجسم

الالتهابات
الالتهابات
الالتهابات

فيديو

ريهام سعيد

الشمال مش زي اليمين.. ريهام سعيد تعلق على ملامح وجهها

واقعة الاسكندرية

خـ..طفوا موبايلها وسحلوها في الشارع.. القبض على حرامية تروسيكل الإسكندرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر وفرنسا.. شراكة استراتيجية بين الحاضر والمستقبل

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. العلاقات المصرية الفرنسية ودعم القضية الفلسطينية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ضحكنا فجرحناهم

أحمد زهران

أحمد زهران يكتب.. شكراً لأبطال زيارة ماكرون

الكاتبة الصحفية هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة مر نيث

المزيد