طفل ملقى بمدخل عقار.. قرار عاجل من النيابة

قررت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة حول مكان عثور الأهالى على طفل رضيع حديث الولادة ملقى في مدخل عقار بمنطقة حدائق القبة لكشف ملابسات الواقعة وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من جهودها لكشف ملابسات العثور على طفل رضيع حديث الولادة بمدخل عقار في حدائق القبة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة الحدائق تضمن ورود بلاغا من الأهالي افاد العثور على طفل حديث الولادة بمدخل العقار محل سكنهم في حدائق القبة.

وعلى الفور إنتقلت أجهزة أمن القاهرة لموقع البلاغ، وجرى فحص كاميرات المراقبة بمحيط الحادث وسماع أقوال شهود لاعيان والجيران بالمنطقة وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ونقل الرضيع لتلقي العلاج.