السيطرة على حريق شقة بحدائق القبة.. والسبب ماس كهربائي

كشفت الأجهزة الأمنية في القاهرة تفاصيل اندلاع حريق في شقة سكنية بأحد العقارات بمنطقة حدائق القبة.

وتبين من المعاينة والتحريات التي أجرتها أجهزة أمن القاهرة أن الحريق اندلع بسبب ماس كهربائي في أحد الأجهزة الكهربائية المتواجدة في الشقة وامتد إلى غرفتين بداخلها.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا من الأهالي يفيد باندلاع حريق في شقة سكنية بمنطقة حدائق القبة في القاهرة.

على الفور تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء من الإدارة العامة للحماية المدنية في القاهرة لموقع الحريق وتم السيطرة على النيران وإخمادها ومنع امتدادها إلى باقي الوحدات السكنية.

وتم السيطرة على الحريق وإخماده بدون إصابات أو خسائر بشرية وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.