قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السيدة انتصار السيسي: يوم اليتيم فرصة لنشر الأمل وإضفاء السعادة على قلوب الأطفال
الحكومة: الدولة تبذل جهودا واسعة لتطوير المناطق غير الآمنة.. نواب: مثلث ماسبيرو نموذج يحتذى به
في غياب صلاح ومرموش.. فيرنانديز يفوز بجائزة لاعب الشهر بالدوري الإنجليزي
القومي للمرأة يدق ناقوس الخطر: بعض من دراما رمضان يشوه صورة المرأة
كيف تواجه القاهرة تأثيرات الرسوم الجمركية الأمريكية؟
آخر تحديث لـ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه بالبنوك اليوم
بعد إصلاح العطل.. عودة ضخ مياه الشرب إلى أهالي مركز سمالوط بالمنيا
لا لتوسيع الصراع.. رسائل الرئيس السيسي تصل إلى واشنطن وطهران وإسلام آباد
تأجيل انعقاد الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين إلى 18 أبريل
عبدالمحسن سلامة يسجل فى كشوف عمومية الصحفيين
أوكرانيا تهاجم البنية التحتية للطاقة الروسية 6 مرات خلال 24 ساعة
نادي الأسير: الاحتلال اعتقل 100 مواطن من الضفة الغربية بينهم أطفال ونساء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

السيطرة على حريق شقة بحدائق القبة.. والسبب ماس كهربائي

ارشيفية
ارشيفية
أحمد مهدي

كشفت الأجهزة الأمنية في القاهرة تفاصيل اندلاع حريق في شقة سكنية بأحد العقارات بمنطقة حدائق القبة.

وتبين من المعاينة والتحريات التي أجرتها أجهزة أمن القاهرة أن الحريق اندلع بسبب ماس كهربائي في أحد الأجهزة الكهربائية المتواجدة في الشقة وامتد إلى غرفتين بداخلها.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا من الأهالي يفيد باندلاع حريق في شقة سكنية بمنطقة حدائق القبة في القاهرة.

على الفور تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء من الإدارة العامة للحماية المدنية في القاهرة لموقع الحريق وتم السيطرة على النيران وإخمادها ومنع امتدادها إلى باقي الوحدات السكنية.

وتم السيطرة على الحريق وإخماده بدون إصابات أو خسائر بشرية وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

حريق حريق شقة حريق شقة بحدائق القبة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة زوجة نضال الشافعي

القلب المكسور.. سبب وفاة زوجة نضال الشافعي بعد والدتها

صورة أرشيفية

بعد الحادث المروع .. القصة الكاملة وراء سقوط شاب من الطابق الثامن بمول شهير

صورة أرشيفية

كم سيكون راتبك بعد الزيادة الجديدة؟| موعد صرف أجور أبريل بعد قرار التبكير

حريق محطة مترو روض الفرج

المعاينة تكشف سبب حريق محطة مترو روض الفرج

صلاة الجمعة

حكم ترك صلاة الجمعة تكاسلًا أو بدون عذر.. أمين الفتوى يجيب

أسعار الدواجن

11 جنيها دفعة واحدة.. هبوط أسعار الدواجن والبانيه اليوم الجمعة

سعر الذهب

آخر تحديث لأغلى جرام ذهب اليوم 4-4-2025

موعد إجازة شم النسيم 2025.. هل سيتم ترحيلها؟

موعد إجازة شم النسيم 2025.. هل سيتم ترحيلها؟

ترشيحاتنا

ارشيفي

لبنان.. شاحنة بداخلها كمية من الأسلحة الحربية والذخائر في منطقة الشعب

روسيا

روسيا تعلن إحباط هجوم إرهابي على سكن للطلاب العسكريين بموسكو

حسن فرح

استشهد في لبنان.. من هو القيادي بحماس حسن فرحات؟

بالصور

تظلم المستهلك.. هيونداي تلجأ لحيلة ذكية لتفادي الرسوم الجمركية

هيونداي
هيونداي
هيونداي

جرجير ورمان.. اكتشف وصفات طبيعية لعلاج التهاب الحنجرة

الحنجرة
الحنجرة
الحنجرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجلاء عياد

نجلاء عياد تكتب: أبطال التحدي

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إدانة لوبان.. والقتل سياسيا !!

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل نرى اتفاقا أمريكيا سعوديا بدون إسرائيل؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "الانعزاليون في مصر".. المعركة مستمرة!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الفانوس المصري.. نور يضيء القلوب قبل الشوارع

المزيد