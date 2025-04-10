المشدد 10سنوات لـ سباك بتهمة الاتجار بمخدر الهيروين بالعبور

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السابعة، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات لـ سباك لاتجاره في الهيروين المخدر، بدائرة قسم أول العبور محافظة القليوبية.



صدر الحكم برئاسة المستشار هانى فتحي عباس مطاوع، وعضوية المستشارين أحمد شحاته هلال، وماجد حسني فوزي، ومحمد سعد الدين محمد، وأمانة سر ماهر الشوبرى.

الإحالة إلي المحاكمة الجنائية

أحالت النيابة العامة المتهم:- "هيثم.ز.ا.م" ٢١ سنه - يعمل سباك - ومقيم: انشاص الرمل - مركز بلبيس - الشرقية - في القضية رقم ١٠٤٢٢ لسنة ٢٠٢٤ أول العبور والمقيدة برقم ٤٣٣١ لسنة ٢٠٢٤ كلي جنوب بنها الكلية، لأنه في يوم ٢٠٢٤/١١/٢٣، بدائرة قسم أول العبور محافظة القليوبية، أحرز جوهراً مخدرا (هيروين) وكان ذلك بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا.