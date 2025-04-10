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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أسعار الخضروات والفاكهة بأسواق الوادي الجديد اليوم الخميس

ارشيفيه
ارشيفيه
منصور ابوالعلمين

شهدت أسواق محافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، استقرارًا نسبيًا في أسعار الخضروات والفاكهة، مع توافر كميات جيدة من المعروض لتلبية احتياجات المواطنين، وسط إقبال متوسط من المتسوقين.

وإليكم بعض أسعار الخضروات والفاكهة بأسواق الوادي الجديد.

الطماطم: بين 7 و10جنيهات للكيلو

البطاطس: بين 8 و12 جنيهات للكيلو

البصل الأبيض: 13 جنيهًا للكيلو

البصل الأحمر: بين 9 و13 جنيهًا

الكوسة: بين 10 و12 جنيهًا

الخيار البلدي: بين 10 و13 جنيهًا

الباذنجان: بين 9 و13 جنيهًا

الفلفل الرومي: بين 10 و14 جنيهًا

الفلفل الألوان: بين 25 و35 جنيهًا

الفاصوليا الخضراء: بين 10 و22 جنيهًا

الجزر: بين 7 و10 جنيهات

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي: بين 15 و20 جنيهًا

البرتقال السكري: بين 12 و15 جنيهًا

اليوسفي: بين 12 و22 جنيهًا

الجوافة: بين 20 و25 جنيهًا

الفراولة: بين 22 و34 جنيهًا

الموز البلدي: بين 25 و30 جنيهًا

التفاح: بين 40 و45 جنيهًا
 

وتشهد أسواق محافظة الوادي الجديد حالة من الاستقرار في حركة البيع والشراء، في ظل توافر الخضروات والفاكهة بكميات مناسبة وأسعار مقبولة نسبيًا مقارنة بالفترة الماضية.

ويحقق هذا الاستقرار انتظام عمليات توريد المنتجات من المزارع المحلية والمناطق الزراعية المجاورة، فضلًا عن اعتدال الطقس الذي ساهم في تسهيل عمليات النقل والتوزيع.

ويُعتبر السوق الأسبوعي ومجمعات الخضار والفاكهة ومنافذ البيع في مراكز المحافظة المختلفة، كمدينة الخارجة والداخلة وباريس، من أهم المنافذ التي يلجأ إليها المواطنون لتلبية احتياجاتهم اليومية بأسعار تنافسية، وسط رقابة من الجهات المختصة لضبط الأسعار ومنع أي تلاعب أو استغلال.

ويعتمد سكان الوادي الجديد بدرجة كبيرة على الإنتاج المحلي من الخضر والفاكهة وخاصة انتاج الصوب الزراعية، ما يسهم في استقرار الأسعار، خاصة مع دعم الجمعيات الزراعية والمبادرات الحكومية لتوفير السلع بأسعار مناسبة.

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