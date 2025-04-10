صرف 4 ملايين و700 ألف جنيه مستحقات للعاملين بالهيئات القضائية

قال كريم عبدالباقي رئيس النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم ورئيس مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها، إن مجلس إدارة الصندوق وافق على صرف دفعة جديدة من مستحقات الأعضاء، وذلك بقيمة 4 ملايين و700 ألف جنيه يستفيد منها 76 موظفا بلغوا السن القانونية للمعاش.

وأضاف "عبدالباقي"، في تصريحات صحفية، أنه تم الانتهاء من كل الدفعات المستحقة للصرف ولا توجد أي متأخرات بالنسبة للأعضاء، وهذا كان الهدف الذي نجحنا في تحقيقه خلال الفترة الماضية في عهد مجلس الإدارة الحالي، وعملنا كذلك على زيادة ميزة الصرف بعد موافقة هيئة الرقابة المالية.

وأردف: الصندوق يمتلك موارد مالية تتجاوز المليار و580 مليون جنيه، وهي قيمة اشتراكات أعضاء الصندوق منذ تأسيسه في مطلع تسعينيات القرن الماضي وحتى الآن، ويعمل مجلس الإدارة المنتخب على تعظيم تلك الموارد من خلال الاستثمار في السندات وأذون الخزانة والعمل على تحقيق أعلى فائدة ممكنة لأعضاء الصندوق.

ولفت: نجح مجلس الإدارة المنتخب حديثًا في القضاء على قوائم انتظار الصرف والتي كانت تمتد لسنوات قبل اختيار المجلس الحالي، ونحن نعمل كفريق عمل لتحقيق أعلى ميزة صرف للأعضاء.

وأشار في ختام تصريحاته إلى أن مهمة مجلس الإدارة في المقام الأول حماية أموال الأعضاء وإدارتها بالشكل الذي يتحقق معه ميزة إضافية للعضو الذي اشترك ويحصل مع بلوغه سن المعاش على مبلغ مالي يقوم بصرفة فور الخروج على المعاش وهو بمثابة رصيد يساعده على مواجهة تقلبات المعيشة بعد الخروج على المعاش.