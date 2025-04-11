سعر الذهب عيار 14 اليوم 11-4-2025

أظهر سعر أقل جرام ذهب داخل محلات الصاغة اليوم الجمعة الموافق 11-4-2025، داخل السوق المحلية؛ استقرارا دون أي تغيير يذكر .

اسعار الذهب عيار 14 اليوم

وسجل سعر عيار 14 الأدني فئة نحو 3آلاف جنيه للبيع و 3016 جنيها للشراء

اسعار الذهب اليوم

سجل سعر الذهب في مصر ثباتا في مستهل تعاملات اليوم الجمعة داخل محلات الصاغة المصرية.

اسعار الذهب في مصر

وخلال تعاملات مساء أمس الخميس، صعد سعر جرام الذهب مقدار 150 جنيها في المتوسط منذ مطلع الأسبوع الجاري.

اسعار الذهب اليوم القاهرة

وشهدت معظم محلات الصاغة المصرية علي مستوي محافظة القاهرة نموا في سعر المشغول الذهبي

وتاثر ارتفاع سعر الذهب في مصر بعد اعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اقرار تجميد العقوبات الجمركية لمدة 3شهور مقبلة.

سعر عيار 21 اليوم الجمعة

سجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 4500 جنيها للبع و4525 جنيها للشراء

سعر عيار 24 اليوم الجمعة

وصل سعر عيار 24 الأعلي فئة نحو 5142 جنيها للبيع و5171 جنيها للشراء

سعر عيار 18اليوم الجمعة

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية نحو 3857 جنيها للبيع و3877 جنيها للشراء

سعر عيار 14اليوم الجمعة

سجل سعر عيار 14 الأدني فئة نحو 3آلاف جنيه للبيع و 3016 جنيها للشراء

سعر أوقية اليوم الجمعة

وصل سعر أوقية الذهب نحو 4147 دولار للبيع و 3148 دولار للشراء

سعر الجنيه اليوم الجمعة

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 36 ألف جنيه للبيع و 36.2 ألف جنيه للشراء.

سعر الذهب بالمصنعية

وتترواح مصنعية الذهب بقيمة تصل ما بين 120 حتي 200 جنيها بخلاف متوسط سعر جرام الذهب المتعارف عليه داخل محلات الصاغة.

سعر الذهب العالمي

استمرت أسعار الذهب العالمي في الارتفاع أمس الخميس ليقترب من أعلى مستوى قياسي تم تسجيله، وذلك بدعم من استمرار التوترات الناتجة عن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، بالرغم من اعلان الرئيس الأمريكي ترامب عن تعليق الرسوم الجمركية لمدة 90 يوم على الدول الأخرى ما عدا الصين.

سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاعا اليوم بنسبة 0.8% ليسجل أعلى مستوى عند 3132 دولار للأونصة وذلك بعد أن افتتح تداولات اليوم عند 3080 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 3106 دولار للأونصة، وفق جولد بيليون.

حقق الذهب أكبر مكسب يومي له منذ أكتوبر 2023 الأربعاء الماضي حيث ارتفع بنسبة 3.4%، ليستمر اليوم في الارتفاع ويقترب من أعلى مستوى تاريخي سجله في 3 ابريل الماضي عند 3167 دولار للأونصة بعد الإعلان عن التعريفات الجمركية الأمريكية، ولكن الخسائر الكبيرة في الأسواق المالية الأخرى أدت إلى بيع المستثمرين الذهب لتغطية الخسائر في الأسواق الأخرى ليتراجع إلى أدنى مستوياته في 3 أسابيع قبل أن يبدأ في الارتفاع مجدداً منذ جلسة الأمس.