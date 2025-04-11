قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الإمام الأكبر يعزي رئيس جامعة الأزهر في وفاة والده
سامح حسين: شخصية "يونس" أرهقتني نفسا
رد فعل مثير من رامز جلال على أنباء انتقال زيزو للأهلي
بعد اتصال هاتفي مع أردوغان.. ترامب يدرس زيارة أنقرة الشهر المقبل
هذا هو موعد صرف معاشات شهر مايو 2025
احتفالات الربيع والتحرير.. موعد إجازات أبريل 2025 في مصر
إصابة اثنين في مشاجرة مسلحة بسوهاج.. تفاصيل
شاهد.. مصرع 6 في تحطم هليكوبتر بنهر هدسون.. حوادث جوية متزامنة بأمريكا
رسالة شكر للرئيس السيسي من جمال الدرة لرفضه تهجير الفلسطينيين
البابا تواضروس: سيناء بقعة مباركة من أرض مصر .. صور
بيان الزمالك ضد زيزو يشعل الوسط الكروي ويكشف أسرارًا جديدة
الزمالك يكشف حقيقة سرقة أموال من خزينة النادي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الذهب عيار 14 اليوم 11-4-2025

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

أظهر سعر أقل جرام ذهب داخل محلات الصاغة اليوم الجمعة الموافق 11-4-2025، داخل السوق المحلية؛ استقرارا دون أي تغيير يذكر .

اسعار الذهب عيار 14 اليوم

وسجل سعر عيار 14 الأدني فئة نحو 3آلاف جنيه للبيع و 3016 جنيها للشراء

اسعار الذهب اليوم 

سجل سعر الذهب في مصر ثباتا في مستهل تعاملات اليوم الجمعة داخل محلات الصاغة المصرية.

اسعار الذهب في مصر

وخلال تعاملات مساء أمس الخميس، صعد سعر جرام الذهب مقدار 150 جنيها في المتوسط منذ مطلع الأسبوع الجاري.

اسعار الذهب اليوم القاهرة

وشهدت معظم محلات الصاغة المصرية علي مستوي محافظة القاهرة نموا في سعر المشغول الذهبي

وتاثر ارتفاع سعر الذهب في مصر بعد اعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اقرار تجميد العقوبات الجمركية لمدة 3شهور مقبلة.

سعر عيار 21 اليوم الجمعة

سجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 4500 جنيها للبع و4525 جنيها للشراء 

سعر عيار 24 اليوم الجمعة

وصل سعر عيار 24 الأعلي فئة نحو 5142 جنيها للبيع  و5171 جنيها للشراء 

سعر عيار 18اليوم الجمعة

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية نحو 3857 جنيها للبيع و3877 جنيها للشراء

سعر عيار 14اليوم الجمعة

سجل سعر عيار 14 الأدني فئة نحو 3آلاف جنيه للبيع و 3016 جنيها للشراء

سعر أوقية اليوم الجمعة

وصل سعر أوقية الذهب نحو 4147 دولار للبيع و 3148 دولار للشراء

سعر الجنيه اليوم الجمعة

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 36 ألف جنيه للبيع و 36.2 ألف جنيه للشراء.

سعر الذهب بالمصنعية

وتترواح مصنعية الذهب بقيمة تصل ما بين 120 حتي 200 جنيها بخلاف متوسط سعر جرام الذهب المتعارف عليه داخل محلات الصاغة.

سعر الذهب العالمي

استمرت أسعار الذهب العالمي في الارتفاع أمس الخميس ليقترب من أعلى مستوى قياسي تم تسجيله، وذلك بدعم من استمرار التوترات الناتجة عن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، بالرغم من اعلان الرئيس الأمريكي ترامب عن تعليق الرسوم الجمركية لمدة 90 يوم على الدول الأخرى ما عدا الصين.

سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاعا اليوم بنسبة 0.8% ليسجل أعلى مستوى عند 3132 دولار للأونصة وذلك بعد أن افتتح تداولات اليوم عند 3080 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 3106 دولار للأونصة، وفق جولد بيليون.

حقق الذهب أكبر مكسب يومي له منذ أكتوبر 2023 الأربعاء الماضي حيث ارتفع بنسبة 3.4%، ليستمر اليوم في الارتفاع ويقترب من أعلى مستوى تاريخي سجله في 3 ابريل الماضي عند 3167 دولار للأونصة بعد الإعلان عن التعريفات الجمركية الأمريكية، ولكن الخسائر الكبيرة في الأسواق المالية الأخرى أدت إلى بيع المستثمرين الذهب لتغطية الخسائر في الأسواق الأخرى ليتراجع إلى أدنى مستوياته في 3 أسابيع قبل أن يبدأ في الارتفاع مجدداً منذ جلسة الأمس.

سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 24 اليوم مال واعمال اخبار مصر سعر الجنيه الذهب سعر جرام الذهب سعر عيار 14 اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صرف 500 جنيه على بطاقة التموين لهذه الفئات.. كيف تحصل على الدعم الإضافى؟

صرف 500 جنيه على بطاقة التموين لهذه الفئات.. كيف تحصل على الدعم الإضافى؟

طبيب - ارشيفية

42 ألفا ثمن العملية.. شاهدة تكشف تفاصيل وفاة حفيدة رئيس الوزراء الأسبق بسبب خطأ طبي| خاص

الحكومة تعلن مفاجأة لـ4.5 مليون موظف بشأن المرتبات.. ماذا يحدث 21 أبريل؟

الحكومة تعلن مفاجأة لـ4.5 مليون موظف بشأن المرتبات.. ماذا يحدث يوم 21 أبريل؟

قفزة جديدة في أسعار الذهب اليوم 10/4/2025.. عيار 21 يفوق التوقعات

قفزة جديدة في سعر الذهب اليوم 10/4/2025.. عيار 21 يفوق التوقعات

شهادات الادخار

شهادات ادخار بأرباح تصل إلى 30%... كيف تحمي أموالك من التآكل؟

الدكتور مصطفى مدبولي

مجانا للمواطنين.. الحكومة تتعاقد مع مراكز طبية عالمية لتنفيذ مستشفى حكومي لعلاج الأورام بمصر

الزمالك

بخلاف زيزو| لاعب جديد من الزمالك يستخرج تأشيرة أمريكا.. من هو؟

مصرع عروسة قبل زفافها بشهرين بسبب «حقنة فيلر».. القصة الكاملة

مصرع عروسة قبل زفافها بشهرين بسبب «حقنة فيلر».. القصة الكاملة

ترشيحاتنا

الصين وأمريكا

نادر رونج: التفاوض بين الصين وأمريكا يجب قيامه على الاحترام المتبادل

فاتن سعيد

فاتن سعيد: أنا خريجة طب.. والقاهرة كانت بوابة حلمي لدخول التمثيل

أحمد غزي

أحمد غزي: رحلتي مع التمثيل شبيهة لرحلة شخصية مؤمن في قهوة المحطة

بالصور

تركيزك ضايع .. اعرف الأسباب وحيل غير متوقعة تزيد الذكاء والانتباه

ضعف التركيز
ضعف التركيز
ضعف التركيز

بعد جنازة حماة رامي صبري .. تامر هجرس يتصدر التريند لهذا السبب

تامر هجرس
تامر هجرس
تامر هجرس

سائحة تتصدر الترند بعد ضرب شاب لسبب غريب.. اعرف القصة الكاملة

سائحة تصدرت الترند
سائحة تصدرت الترند
سائحة تصدرت الترند

باسكال مشعلاني تكشف عن موقفها من الغناء في تل أبيب والتطبيع مع إسرائيل

باسكال مشعلاني تكشف عن موقفها من الغناء في تل ابيب والتطبيع مع إسرائيل
باسكال مشعلاني تكشف عن موقفها من الغناء في تل ابيب والتطبيع مع إسرائيل
باسكال مشعلاني تكشف عن موقفها من الغناء في تل ابيب والتطبيع مع إسرائيل

فيديو

طلاب يرقصون في الفصل على فيديو لـ "رورو البلد "

تداول فيديو لطلاب يرقصون في الفصل على فيديو لـ "رورو البلد "

وزير الدفاع ونظيره النيجيري

وزير الدفاع يلتقى نظيره النيجري لبحث التعاون العسكري المشترك| صور

عبير الصغير

أخفت هوية العريس .. البلوجر عبير الصغير تعلن خطوبتها

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

الأرصاد تحذر من رياح قوية وتكشف عن حالة الطقس اليوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر وفرنسا.. شراكة استراتيجية بين الحاضر والمستقبل

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. العلاقات المصرية الفرنسية ودعم القضية الفلسطينية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ضحكنا فجرحناهم

أحمد زهران

أحمد زهران يكتب.. شكراً لأبطال زيارة ماكرون

الكاتبة الصحفية هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة مر نيث

المزيد