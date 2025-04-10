صدمة أخرى في الزمالك.. نجم الفريق يقترب من الأهلي

تنتظر جماهير نادي الزمالك قرار مجلس الإدارة في موقف المدافع محمود حمدي "الونش"من توقيعه للأهلى الذى تؤكد مصادر أنه محسوم بغض النظر عن رحيل رامى ربيعة وياسر إبراهيم من عدمه لتكون الصدمة الثالثة لمجلس الزمالك وجماهير النادى فى أقل من اسبوع .

مازالت جماهير الزمالك تتلقى الصدمة تلو الأخرى بعد خروج الفريق الأبيض من دور الثمانية لبطولة الكونفيدرالية التى يحمل لقبها أمام ستيلينبوش الجنوب إفريقي المغمور بالخسارة فى استاد القاهرة بهدف ومن قبله التأكد من توقيع زيزو نجم الشباك فى ميت عقبة للنادى الأهلى، وبدأ الكلام عن توقيع محمود حمدى الونش للفريق الأحمر ينتشر بسرعة البرق فى القلعة البيضاء .

لم يحضر محمود حمدى الونش للجلسة التى كانت مقررة مع حسين لبيب رئيس النادي وحضر فقط وكيله أحمد يحيى الذى أخبر لبيب بأن الونش "زعلان" بسبب هجوم الجماهير البيضاء عليه بشراسة عقب الخروج من الكونفيدرالية وأن المدافع الدولى السابق يطلب 30 مليون جنيه منحة تعاقد والتوقيع لمدة موسمين مقابل 30 مليون جنيه فى الموسم .

مران الزمالك

على صعيد آخر .. يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالى جوزيه بيسيرو اليوم تدريباته استعدادا لمواجهة حرس الحدود المقرر لها غدا بالجولة الثانية من الدور الحاسم للدورى والتى يسعى للفوز بها من أجل الزحف نحو القمة على أمل التتويج باللقب أو التأهل لدورى أبطال أفريقيا الموسم المقبل حال فوزه بالمركز الثانى للبطولة .



ويدخل الزمالك لقاء حرس الحدود بكامل أوراقه الهجومية فى محاولة جادة لتحقيق الفوز وإخماد الغضب الجماهيرى نتيجة الخروج من الكونفيدرالية وكذلك رحيل زيزو .

