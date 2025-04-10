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أمينة خليل تحتفي بـ"لام شمسية": فخر واعتزاز بفريق عمل أبدع في رمضان
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أمينة خليل تحتفي بـ"لام شمسية": فخر واعتزاز بفريق عمل أبدع في رمضان

أمينة خليل
أمينة خليل
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

وجهت الفنانة أمينة خليل الشكر لكل القائمين على العمل الدرامي مسلسل لام شمسية الذى عرض فى شهر رمضان المبارك.

وأعربت الفنانة عن سعادتها بمسلسل لام شمسية، مشيرة الى انه منذ الانتهاء من المسلسل وهى فخورة بهذا العمل وفخورة بوجود اسمها مع زملائها فى هذا المشروع، مشيرة الى ان  هناك العديد من الأشخاص وراء هذا العمل الذين قاموا بمجهودات كبيرة عظيمة .

وأطلقت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي حفل تكريم صناع مسلسل لام شمسية الذي عرض فى شهر رمضان المبارك .

بدأ حفل وزارة التضامن الاجتماعي لتكريم  أبطال وفريق عمل مسلسل "لام شمسية" الذى عرض فى شهر رمضان الماضى، بحضور الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى، وعددا من الفنانين .

وحضر الفنانون من صناع مسلسل لام شمسية  المخرج كريم الشناوي، والمؤلفة مريم نعوم، أمينة خليل، أحمد السعدنى، وكمال أبو رية، ويسرا اللوزى، وثراء جبيل،  ويارا جبران وسارة عزيز، والطفل علي، والمهندسة مارجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن، ومحمد السعدى عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والكاتبة الصحفية علا الشافعى رئيس تحرير اليوم السابع ورئيسة لجنة تطوير المحتوى الدرامي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وعدد اخرين من الصحفيين والفنانين .

يناقش المسلسل  عددًا من القضايا الاجتماعية من بينها العلاقات بين الأزواج وهي التعدي على الأطفال الصغار ، حيث يتم طرح هذه القضايا في إطار اجتماعي توعوى للمجتمع .
كما ان  مسلسل لام شمسية من تأليف مريم نعوم ورشة سرد وإخراج كريم الشناوى وإنتاج شركة ميديا هب  سعدي وجوهر، وبطولة أمينة خليل، أحمد السعدنى، محمد شاهين، يسرا اللوزى، ثراء جبيل، صفاء الطوخى وعدد آخر من الفنانين.

أمينة خليل لام شمسية مسلسل لام شمسية التضامن

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