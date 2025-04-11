الدوري الأوروبي.. تعادل ليون مع مانشستر يونايتد 2-2.. وتوتنهام أمام آينتراخت فرانكفورت 1-1

حقق ليون الفرنسي تعادلا مثيرا مع ضيفه مانشستر يونايتد الإنجليزي بهدفين لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما الخميس ، علي ملعب بارك أولمبيك ليونيي، في ذهاب الدور ربع النهائي بالدوري الأوروبي لكرة القدم.



سجل هدفي مانشستر يونايتد كل من ليني يورو في الدقيقة 45 وجوشوا زيركزي في الدقيقة 88 ، بينما أحرز هدفي ليون كل من نازارينو بازان في الدقيقة 25 وريان شرقي في الدقيقة 90

ويقام لقاء العودة يوم الخميس القادم علي ملعب أولدترافورد معقل مانشستر يونايتد لتحديد المتأهل لنصف نهائي الدوري الأوروبي.

وفي مباراة أخرى أقيمت في نفس التوقيت وفي ذهاب نفس الدور بالدوري الأوروبي ، تعادل توتنهام الإنجليزي مع ضيفه آينتراخت فرانكفورت الألماني بهدف لكل منهما ، تقدم هوجو إيكيتيكي لفرانكفورت في الدقيقة السادسة ، وعدل بيدرو بورو النتيجة لتوتنهام في الدقيقة 26

وتعادل جلاسكو رينجرز الأسكتلندي مع ضيفه أتلتيك بيلباو الإسباني بدون أهداف.