هتندم.. لاعب الزمالك السابق يحذر زيزو

وجه هشام يكن لاعب الزمالك السابق، رسالة خاصة لـ أحمد مصطفى زيزو بعد أنباء انتقاله للنادي الأهلي، مشيرًا إلى أنه سيجلس على مقاعد البدلاء ولن يشارك أساسيًا.

وقال هشام يكن خلال تصريحات لبرنامح “زملكاوي” المذاع عبر شاشة قناة الزمالك: “زيزو من أفضل لاعبي مصر ولكن لا تنسى أنك تشارك ضمن البدلاء مع منتخب مصر ولا تنسى أيضًا أن الجماهير لها دور كبير في المكانة التي وصلت لها الآن”.

وأضاف: “زيزو سيجلس احتياطيًا في الأهلي لأن هناك نجوم كثيرة وسيندم على حب الجماهير الذي تركته في الزمالك”.

وأكمل نجم الزمالك السابق: “الونش في المرحلة الأخيرة تفوق وأصبح من اللاعبين المميزين، ولكن الإصابات بالرباط الصليبي أثرت عليه بالسلب”.

وتابع: “المدافع دائما ما يكون بمثابة رد فعل للمهاجمين على أرضية الملعب لذلك طالبته من قبل عدم الاستعجال في العودة للملاعب”.

وأتم هشام يكن تصريحاته قائلًا: “رسالتي للونش أن العمر الافتراضي للمدافع في الملاعب أقل من المهاجم، لذلك لا تجازف من أجل خوض تجربة جديدة من الممكن أن تجعلك تعتزل بعد موسمين على الأكثر، فبقاؤك في ناديك سيجعل عمرك أطول في الملاعب”.