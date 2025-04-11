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سعر الذهب عيار 21 اليوم 11-4-2025
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد غالي

يبحث عدد كبير من المواطنين في مصر يوميًا عن أسعار الذهب، نظرًا لكونه من أبرز الأدوات الاستثمارية وأكثرها أمانًا، سواء لدى المستثمرين الباحثين عن ملاذ مالي مستقر، أو لدى الشباب المقبلين على الزواج.

سعر الذهب اليوم في مصر

فالذهب لم يعد مجرد وسيلة للزينة، بل أصبح عنصرًا أساسيًا في استراتيجيات الادخار والاستثمار، خاصة في ظل حالة عدم الاستقرار الاقتصادي التي يشهدها العالم.

الذهب وسيلة فعالة لحفظ القيمة

في ظل التغيرات الحادة في الأسواق المالية وأسعار الفائدة عالميًا، يتجه كثير من المصريين إلى الذهب كأداة لحماية أموالهم من التضخم وتراجع قيمة العملات.

الذهب

ويعتبر الذهب من الأصول التي تحتفظ بقيمتها على المدى الطويل، وهو ما يجعله محل اهتمام دائم من قبل الأفراد والمستثمرين على حد سواء.

متوسط أسعار الذهب اليوم في مصر بدون مصنعية

وفيما يلي متوسط أسعار الذهب اليوم الجمعة 11 أبريل 2025 في محلات الصاغة بمصر، دون احتساب تكاليف المصنعية:
عيار الذهب    سعر البيع    سعر الشراء
عيار 24    5223 جنيها    5200 جنيه
عيار 22    4788 جنيها   4767 جنيها
عيار 21    4570 جنيها    4550 جنيها
عيار 18    3917 جنيها    3900 جنيه
عيار 14    3047 جنيها    3033 جنيها
عيار 12    2611 جنيها    2600 جنيها
الاونصة    162449 جنيها    161738 جنيها
الجنيه الذهب    36560 جنيها    36400 جنيه
الأونصة بالدولار    3175.08 دولار

الجنيه الذهب.. الخيار المفضل للمستثمرين

يُعد الجنيه الذهب من أكثر الأشكال الاستثمارية التي تلقى رواجًا في السوق المصرية، وذلك لما يتمتع به من مميزات، أبرزها:
    •    وزن ثابت: يزن الجنيه 8 جرامات من عيار 21
    •    سهولة التداول: يتمتع بإمكانية البيع والشراء بسهولة، دون خسائر كبيرة في المصنعية مقارنة بالمشغولات الذهبية.

أنواع عيارات الذهب في الأسواق

تتعدد أنواع الذهب المطروحة في السوق المحلية، وتختلف باختلاف نسبة الذهب النقي الموجودة في كل نوع، وأهمها:
    •    عيار 24: أنقى أنواع الذهب بنسبة نقاء تصل إلى 99.99%، يستخدم غالبًا في تصنيع السبائك
    •    عيار 21: الأكثر شيوعًا في مصر، يحتوي على 87.5% من الذهب
    •    عيار 18: يحتوي على 75% من الذهب، ويتميز بصلابته ومتانته، ويستخدم في صناعة المجوهرات الحديثة

العوامل التي تتحكم في أسعار الذهب في مصر

تشهد أسعار الذهب في مصر تقلبات يومية نتيجة لعوامل متعددة، أهمها:
    •    السعر العالمي للذهب: يتأثر الذهب بالأزمات العالمية والتوترات الجيوسياسية، ويُعد ملاذًا آمنًا في أوقات الأزمات
    •    سعر الدولار مقابل الجنيه: نظرًا لاعتماد مصر على استيراد الذهب، فإن أي تغير في سعر الدولار ينعكس على الأسعار المحلية
    •    حركة السوق المحلي: يشهد السوق المحلي ارتفاعًا في الأسعار خلال مواسم الزواج والأعياد نتيجة زيادة الطلب

توقعات أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة

يتوقع خبراء الاقتصاد أن يستمر الذهب في الحفاظ على جاذبيته، مدفوعًا باستمرار التقلبات الاقتصادية على المستوى العالمي، وتذبذب أسعار العملات والفائدة. وينصح الخبراء الأفراد بمتابعة حركة السوق بشكل منتظم وتحليل المؤشرات الاقتصادية قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.

الذهب.. خيار استثماري آمن في أوقات الأزمات

في ظل الأوضاع الاقتصادية المتغيرة، يظل الذهب خيارًا موثوقًا وآمنًا لحماية المدخرات، وهو ما يدفع الملايين من المصريين إلى مراقبة أسعاره بشكل يومي لاتخاذ قرارات مدروسة تضمن الحفاظ على أموالهم من التآكل أو الخسارة.
 

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