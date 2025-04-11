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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

رفع أسعار الوقود.. غرامات وسحب رخص السائقين المخالفين لـ تعريفة الركوب

أسعار البنزين الجديدة
أسعار البنزين الجديدة
أميرة خلف

زيادة أسعار الوقود ..شهد اليوم الجمعة الموافق 11 أبريل 2025 ، زيادة جديدة للبنزين والسولار، حيث بدأت الحكومة فعليا اعتبارًا من الساعة السادسة صباح يوم الجمعة، في تطبيق زيادات جديدة على أسعار البنزين والسولار والمازوت والغاز المُستخدم في بعض الصناعات، إلى جانب أسعار أسطوانات البوتاجاز.

أسعار الوقود بعد الزيادة الجديدة


بنزين 92: من 15.25 إلى 17.25 جنيهًا للتر
 

بنزين 80: من 13.75 إلى 15.75 جنيهًا للتر
 

السولار والكيروسين: من 13.5 إلى 15.5 جنيهًا للتر
 

المازوت الصناعي: من 9500 إلى 10500 جنيه للطن (لباقي الصناعات)
 

أسطوانة البوتاجاز المنزلي (12.5 كجم): من 150 إلى 200 جنيه
 

أسطوانة البوتاجاز التجاري: من 300 إلى 400 جنيه
 

طن الغاز الصب: من 12000 إلى 16000 جنيه
 

الغاز المورد لقمائن الطوب: من 190 إلى 210 جنيهًا للمليون وحدة حرارية

ويُستثنى من الزيادة المازوت المورد لمحطات الكهرباء والصناعات الغذائية، وكذلك الغاز المخصص لتموين السيارات، حفاظًا على استقرار تكاليف الطاقة للقطاعات الحيوية.


عقوبة مخالفة تعريفة الركوب

قانون المرور، فرض عقوبات رادعة كل من تسول له نفسه التلاعب فى أجرة المواصلات، من خلال وضع عقوبات رادعة للمخالفين للقضاء على أساليب الجشع والاحتكار ، تبدأ بالغرامة وتنتهي بسحب رخصة السيارة.


وفق ما جاء به قانون المرور، تكون العقوبة في حالة طلب السائق الأجرة أكثر من المقرر، - وفقا للقانون - غرامة تتراوح من 1500 إلى 3000 جنيه.

وفي حالة امتناع السائق عن نقل الركاب، تكون العقوبة غرامة أخرى تتراوح من 300 إلى 1500 جنيه.

وفي حالة رصد مخالفة تعريفة ركوب لسائقي الميكروباص بنطاق العاصمة، يتم سحب التراخيص وخط السير من قبل المرور وهيئة السرفيس، وتوقيع مخالفة مرورية بتركيب أفراد زيادة وتحميل مخالف للأجرة الأصلية للسيارة والتوجه لنيابة المرور لتوقيع غرامة مالية من 300 إلى 1500 جنيه، وفى حالة تكرار الواقعة لن يتم تسليم الرخص له نهائيًا.
 

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