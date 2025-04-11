رجال يد الأهلي يواجه سبورتنج فى كأس مصر

يخوض الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي مباراة مهمة اليوم عندما يلتقي مع نظيره فريق سبورتنج في اللقاء الذي يجمع الفريقين ضمن منافسات ربع نهائي كأس مصر.



من المقرر أن تنطلق المباراة في السادسة مساء اليوم وتقام على صالة سبورتنج، وتمثل أهمية كبرى للجهاز الفني واللاعبين في التأهل إلى نصف نهائي البطولة.

وخاض الفريق مرانه الأخير والذي شهد تركيزا كبيرا من جانب الجهاز الفني على الجوانب الخططية.

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ويذكر أن رجال يد الأهلي، حسم بطولة دوري المحترفين موخراً قبل جولة من نهاية الموسم عقب الفوز على الزهور في الجولة قبل الأخيرة.

