محافظ الدقهلية يتفقد سوق اليوم الواحد

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، سوق اليوم الواحد، أمام مصنع الألبان بشارع قناة السويس بالمنصورة، وأكد على استمرار عمله بالمنصورة وفي جميع المراكز والمدن، يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، استجابة لطلب المواطنين وزيادة المعروض من السلع الأساسية، بأسعار تنافسية، تلائم دخل الأسر المتوسطة ومحدودي الدخل، للمساهمة في رفع الأعباء، بالتنسيق مع وزارة التموين.

وأكد المحافظ، أن السلع المعروضة بأسواق اليوم الواحد من المواد والسلع التموينية والخضروات والفاكهة واللحوم، تباع بأسعار مخفضة تصل لأكثر من 30%، وبنسب أكثر على بعض المنتجات، وأضاف أنه إلى جانب سوق اليوم الواحد، تم افتتاح منافذ أمان، ومستقبل مصر، وضد الغلاء، ومنافذ بيع السلع الغذائية المختلفة والخضروات والفاكهة، بمراكز ومدن المحافظة لتيسير تلبية احتياجات المواطنين من السلع المختلفة.

كما تفقد محافظ الدقهلية منفذ بيع الخضروات والفاكهة بشارع قناة السويس، وراجع بنفسه الأسعار من خلال الشاشات الإلكترونية بمقارنتها على الطبيعة مع الأسعار المعلنة على السلع، والتقى بالمواطنين واستمع إليهم، مؤكداً لهم حرصه الشديد على تلبية احتياجاتهم من مختلف الخدمات وفي جميع المجالات والقطاعات، وحث المواطنين على الإبلاغ عن أي تجاوزات في الأسعار من سوق اليوم الواحد أو منافذ البيع لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات أو تجاوزات أو مغالاة في الأسعار على الفور.