جولد بيليون تعلن معلومة جديدة عن أسعار الذهب في مصر

استمر سعر الذهب في مصر في الارتفاع خلال تداولات اليوم ليسجل مستوى تاريخي جديد حيث وجد الدعم من تسجيل الذهب العالمي مستويات تاريخية جديدة مع تزايد الاقبال على المعدن النفيس كملاذ آمن في الأسواق العالمي بسبب تبعات الحرب التجارية التي تسببت بها قرارات الرئيس الأمريكي ترامب التجارية.



وافتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الجمعة عند المستوى 4630 جنيه للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير عند المستوى 4650 جنيه للجرام، وكان قد ارتفع يوم أمس بمقدار 105 جنيه حيث أغلق تداولات الأمس عند المستوى 4570 جنيه للجرام بعد أن افتتح جلسة الأمس عند 4465 جنيه للجرام، وفق جولد بيليون.

الارتفاع الكبير الذي يشهده الذهب المحلي حالياً يأتي بدعم رئيسي من ارتفاع سعر اونصة الذهب العالمي وتسجيلها لمستويات تاريخي جديدة مما ساهم في ارتفاع تسعير الذهب المحلي.

بالإضافة إلى هذا يبقى سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بالقرب من مستويات قياسية بالرغم من تراجعه بشكل تدريجي خلال جلسة الأمس، ولكن الارتفاع الكبير في سعر الذهب العالمي قد عوض تراجع سعر صرف الدولار.



من جهة أخرى أعلن البنك المركزي المصري عن تباطئ معدل التضخم الأساسي في مصر خلال شهر مارس الماضي ليصل إلى 9.4% على المستوى السنوي بالمقارنة مع تسجيله 10% في شهر فبراير، حيث يعد هذا هو أقل مستوى للتضخم الأساسي الذي يستثني عوامل التذبذب منذ فبراير من عام 2022.

بينما قد ارتفع معدل التضخم الرئيسي في مصر على المستوى السنوي خلال شهر مارس بنسبة 13.6% بأعلى من قراءة شهر فبراير عند 12.8% وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وهو أول ارتفاع في التضخم في مصر منذ أكتوبر الماضي.

توقعات أسعار الذهب



استمر الذهب العالمي في الارتفاع خلال تداولات اليوم الجمعة ليسجل مستوى تاريخي جديد في ظل استمرار المخاوف العالمي من الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والتي نتج عنها انخفاض كبير في مؤشرات الأسهم وتراجع حاد في مستويات الدولار ساعد على تزايد الاقبال على الذهب كملاذ آمن، وفق تحليل جولد بيليون.

شهد سعر الذهب المحلي ارتفاع كبير خلال تداولات اليوم بدعم من تسجيل الذهب العالمي لمستوى تاريخي جديد، حيث يستمر الذهب في موجة صعود حادة بسبب المخاوف مستقبل الاقتصاد العالمي.

ارتفع سعر أونصة الذهب العالمي ليتخطى المستوى النفسي 3200 دولار للأونصة ويسجل قمة سعرية جديدة عند 3227 دولار للأونصة، ولا يزال هناك إمكانية لتحقيق المزيد من الارتفاع خلال تداولات اليوم بسبب تزايد الإقبال على الشراء قبل عطلة نهاية الأسبوع تحسبا لأية تطورات قد تحدث خلال هذه الفترة، أيضاً مؤشر الزخم يظهر إمكانية تحقيق المزيد من الارتفاع.

أما عن السعر المحلي:

بعد أن تخطى سعر الذهب المحلي عيار 21 المستوى 4500 جنيه للجرام يوم أمس تمكن من الاستمرار في الارتفاع وتخطي المستوى 4600 جنيه للجرام ليسجل حتى الآن أعلى مستوى تاريخي عند 4650 جنيه للجرام.



استمر الذهب العالمي في الارتفاع وتسجيل مستويات تاريخية جديدة خلال تداولات اليوم الجمعة مع تجدد المخاوف الاقتصادية بشأن التأثير السلبي لاستمرار التصعيد التجاري بين الولايات المتحدة والصين على الاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى تراجع مستويات الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوياته منذ سنوات.

سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع اليوم بنسبة 1.2% ليسجل أعلى مستوى تاريخي عند 3227 دولار للأونصة وكان قد افتتح تداولات اليوم عند 3179 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 3213 دولار للأونصة.

يأتي هذا بعد أن ارتفع الذهب خلال اليومين الماضيين بمستويات قياسية ليتجه الذهب إلى تسجيل ارتفاع هذا الأسبوع بنسبة 5.9% ويكون الذهب قد ارتفع منذ بداية عام 2025 بنسبة 22.6%.

أوقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فجأةً فرض رسومه الجمركية "التبادلية" على دول أخرى بعد ساعات من دخولها حيز التنفيذ في وقت سابق من هذا الأسبوع، لكنه رفع الرسوم الجمركية على الواردات الصينية عقابًا لبكين على تحركها الأولي للرد.

إلا أن هذا التوقف عن الرسوم الجمركية لم يقلل من مخاوف الأسواق العالمية بشأن تداعيات حرب ترامب التجارية وتطبيقها الفوضوي في ظل تزايد مستويات عدم اليقين بشأن مستقبل التجارة العالمي، بالإضافة إلى تزايد التوقعات بتراجع معدلات النمو في الاقتصاد العالمي وارتفاع معدلات التضخم.

الذهب يلعب الآن دور الملاذ الآمن الأول ليعمل على جذب الاستثمارات بشكل كبير، حيث وجد الدعم من عمليات البيع التي بدأت منذ الجلسة الأمريكية يوم أمس في سوق الأسهم لتنتقل الاستثمارات إلى الذهب في المقابل.

أيضاً صدور يوم أمس بيانات مؤشر أسعار المستهلكين عن الولايات المتحدة الأمريكية لتظهر تراجع غير متوقع، الأمر الذي زاد من احتمالات إقدام البنك الفيدرالي الأمريكي على خفض أسعار الفائدة، ليتراجع الدولار الأمريكي نتيجة لذلك ويسجل أدنى مستوى منذ عدد من السنوات مقابل سلة من العملات الرئيسية.

بالإضافة إلى هذا تراجعت أسعار السندات الحكومية الأمريكية ما أدى إلى ارتفاع العائد عليها بشكل كبير بهدف جذب المستثمرين، ويعكس ذلك المخاوف العالمية من الاستثمار في السندات الدولارية خاصة بعد أن طالبت الصين من البنوك لديها بتقليل مشتريات السندات الأمريكية.

ساعدت هذه العوامل على هروب الاستثمارات إلى الذهب باعتباره الاستثمار الآمن الوحيد حالياً ليندفع إلى تسجيل مستويات تاريخية جديدة، دفعت المؤسسات المالية العالمية إلى تعديل توقعاتها للذهب وزيادة مستهدفاتها خلال هذا العام.

فقد عدل بنك UBS العالمي توقعاته لسعر الذهب اليوم الجمعة، متوقعًا أن يرتفع سعر المعدن النفيس إلى 3500 دولار أمريكي في عام 2025. وتوقع البنك أن يستمر ارتفاع سعر الذهب حتى عام 2026، وأن تستقر الأسعار عند مستويات مرتفعة على المدى الطويل.

كما أشار البنك أن المستويات الحالية للذهب المحتفظ به في العقود الآجلة وصناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) مقارنةً بأصول الصناديق، تقارن بتلك المستويات التي سجلت خلال جائحة كوفيد-19، على الرغم من أنها لا تزال أقل من الذروة التي سجلت بعد الأزمة المالية العالمية.