حازم إمام: لا صحة لرفض حسام عبد المجيد تجديد عقده مع الزمالك

أكد حازم إمام، نجم الزمالك السابق وعضو لجنة التخطيط بالنادي، أن مدافع الفريق حسام عبد المجيد لم يرفض تجديد عقده، مشيرًا إلى أن اللاعب يتمتع بأخلاق عالية ويُعد من العناصر التي يُعتمد عليها في المستقبل.

التجديد مستمر لبعض اللاعبين

وخلال ظهوره في برنامج “الكابتن” الذي يقدمه أحمد حسن عبر قناة DMC، أوضح إمام أنه تم بالفعل تجديد عقود بعض اللاعبين، قائلًا:

“أنهينا التجديد لكل من محمود الونش، وبينجايك، وعمر جابر. ويتبقى فقط حسام عبد المجيد، ونحن نسعى لتجديد عقده قريبًا”.

حسام عبد المجيد لم يمانع

وأضاف إمام: “حسام لم يرفض التجديد، بل هو لاعب محترم وملتزم للغاية. قال لنا (خلوني للآخر)، وهو شخص واضح جدًا، ولو لم يكن يرغب في التجديد لأبلغنا بذلك صراحة. هو يمتلك عقلية احترافية ويدرك أهمية المرحلة القادمة”.

رغبة في استمرار شيكابالا

وفي سياق آخر، عبّر حازم إمام عن أمله في أن يُنهي قائد الفريق محمود عبد الرازق شيكابالا مسيرته داخل أسوار نادي الزمالك، مشيرًا إلى أن اللاعب قدم الكثير من التضحيات من أجل النادي الأبيض، ويستحق أن يُكرم ويُنهي مشواره الكروي في النادي الذي تربى فيه.

جلسة مع محمد السيد.. والتفاوض مستمر

كما تحدث حازم عن موقف اللاعب الشاب محمد السيد، موضحًا أنهم عقدوا جلسة معه، وقال: “جلسنا مع محمد السيد، ووالده الذي يُعد مدير أعماله يقيم في السعودية. اللاعب لا يزال لديه موسم متبقٍ في عقده مع الزمالك، وسنتعامل مع الأمر وفق رؤية النادي”



