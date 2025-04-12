فيتش تبقي على تصنيفها الائتماني لمصر عند B مع نظرتها المستقبلية

أبقت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني، علي تقييم الاقتصاد المصري عند درجة Bمع نظرتها المستقبلية المستقبلية .

تضمن تصنيف وكالة فتيش الصادر اليوم، استمرار مصادر النقد الأجنبي في مصر مستندا بذلك علي مجموعة من المؤشرات الإيجابية والمحفزة للنمو الي المدي المتوسط.

قالت الوكالة مصر لديها دعما مستمرا من الشركاء لدعم مواردها من النقد الأجنبي لمجابهة التحديات أن الاقتصادية خصوصا مع الفجوات التي خلفتها المخاطر الجيوسياسية المحيطة بالمنطقة في الوقت الراهن .

ذكر التقرير أن مصر امتلكت احتياطيات نقدية قوية عقب إتمام صفقة راس الحكمة في مارس من العام الماضي وارتفاع معدلات تدفقات الاموال الساخنةوالتي وصلت إلي 45.5 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الجاري.

توقعات الاستثمار

وتوقعت الوكالة أن يتأثر الاقتصاد المصري بصورة محدودة بعد قرارات الإدارة الأمريكية بفرض رسوم جمركية و تقليص المساعدات الأمريكية، رغم توقع ارتفاع معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بقيمة 15 مليار دولار بما يمثل 3.8%من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام المالي المقبل .