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بتول الحداد تكشف لـ صدى البلد كواليس مشاركتها بمسلسل وتقابل حبيب|فيديو
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بتول الحداد تكشف لـ صدى البلد كواليس مشاركتها بمسلسل وتقابل حبيب|فيديو

الفنانة بتول الحداد
الفنانة بتول الحداد
تصوير: عمر خالد   -  
أوركيد سامي

تألقت الفنانة بتول الحداد في مسلسل وتقابل حبيب و الذي تم عرضه في مارثون دراما رمضان 2025

و قالت بتول الحداد في لقاء خاص لموقع صدي البلد الاخباري: “ قدمت شخصية نعمة بنت بسيطة تعمل في منزل ليل ( ياسمين عبد العزيز”

و أضافت بتول الحداد: “ أصعب مشهد في وتقابل حبيب لما نعمة عرفت أنها من عيلة ابو العزم  كانت في صدمة ”.

استطردت بتول الحداد :" كنت اتمني نهاية سعيدة لنعمة مثل الجمهور و لكن من رأيي الحظ لم يكن مع نعمة ، سعيدة بردود الأفعال علي الشخصية و تصدرها التريند طوال حلقات المسلسل 

اختتمت بتول الحداد:" سعيدة بالعمل مع كل فريق العمل و الكواليس كلها تعاون و ايجابية".

مسلسل وتقابل حبيب بطولة ياسمين عبد العزيز ونيكول سابا وخالد سليم وكريم فهمي وأنوشكا وصلاح عبد الله ومحمود ياسين وإنجي كيوان ، بتول الحداد ، منة عرفة ، بسنت الباشا ، مجموعة كبيرة من النجوم ومن تأليف عمرو محمود ياسين ومن إخراج محمد الخبيري 

اخبار الفن نجوم الفن الفنانة بتول الحداد مسلسل ونقابل حبيب

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