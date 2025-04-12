بتول الحداد تكشف لـ صدى البلد كواليس مشاركتها بمسلسل وتقابل حبيب|فيديو

تألقت الفنانة بتول الحداد في مسلسل وتقابل حبيب و الذي تم عرضه في مارثون دراما رمضان 2025

و قالت بتول الحداد في لقاء خاص لموقع صدي البلد الاخباري: “ قدمت شخصية نعمة بنت بسيطة تعمل في منزل ليل ( ياسمين عبد العزيز”

و أضافت بتول الحداد: “ أصعب مشهد في وتقابل حبيب لما نعمة عرفت أنها من عيلة ابو العزم كانت في صدمة ”.

استطردت بتول الحداد :" كنت اتمني نهاية سعيدة لنعمة مثل الجمهور و لكن من رأيي الحظ لم يكن مع نعمة ، سعيدة بردود الأفعال علي الشخصية و تصدرها التريند طوال حلقات المسلسل

اختتمت بتول الحداد:" سعيدة بالعمل مع كل فريق العمل و الكواليس كلها تعاون و ايجابية".

مسلسل وتقابل حبيب بطولة ياسمين عبد العزيز ونيكول سابا وخالد سليم وكريم فهمي وأنوشكا وصلاح عبد الله ومحمود ياسين وإنجي كيوان ، بتول الحداد ، منة عرفة ، بسنت الباشا ، مجموعة كبيرة من النجوم ومن تأليف عمرو محمود ياسين ومن إخراج محمد الخبيري