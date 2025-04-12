الجيش الإسرائيلي يشن غارات عنيفة على شرق مدينة غزة

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي في الساعات الأولى من فجر اليوم السبت، غارات عنيفة على المناطق الشرقية لمدينة غزة، بعد أن أصدر أمر إخلاء لسكان مناطق شرق وجنوب المدينة، بالتزامن مع عمليات قصف ونسف واسعة في مدينة رفح أقصى جنوب القطاع.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية الجيش الإسرائيلي شن عشرات الغارات على المناطق الشرقية لمدينة غزة، كما شن أحزمة نارية على أحياء الشجاعية والتفاح والزيتون.

وأصدر الجيش الإسرائيلي، الجمعة، أوامر لسكان الشجاعية، والتركمان، والزيتون الشرقي، والتفاح، وجميعها شرق مدينة غزة، بمغادرة منازلهم والتوجه إلى مناطق غرب المدينة.

ولاحقًا طالب متحدث باسم الجيش الإسرائيلي السكان المتواجدين في مناطق خزاعة، وعبسان الكبيرة، والجديدة، شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة، بمغادرة منازلهم تمهيدًا لتفنيذ عمليات قصف واسعة.

وتعرضت أحياء المنارة وقيزان النجار في مدينة خان يونس لعمليات قصف بالمدفعية.