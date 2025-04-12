إعادة فتح ميناء الغردقة البحري صباح اليوم بعد تحسن الأحوال الجوية

أعلن مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة البحر الأحمر، عن إعادة فتح ميناء الغردقة البحري أمام حركة الملاحة البحرية، وذلك بدءًا من الساعة الثامنة صباح اليوم ، تزامنًا مع تحسن الأحوال الجوية واستقرار حالة البحر.





وأوضح المركز أن قرار إعادة التشغيل جاء بعد متابعة دقيقة للتقارير الواردة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والتي أشارت إلى انحسار نشاط الرياح وهدوء حركة الأمواج، بما يسمح باستئناف الرحلات البحرية بشكل آمن للسفن واللنشات السياحية.



ويأتي هذا القرار بعد إغلاق احترازي شهدته الموانئ خلال الأيام الماضية، نتيجة التقلبات الجوية التي أثرت على سواحل البحر الأحمر، حرصًا على سلامة الأرواح والممتلكات ومنعًا لأي مخاطر قد تترتب على سوء الأحوال البحرية.



وأكدت الجهات المختصة أن عمليات المتابعة مستمرة على مدار الساعة بالتنسيق بين هيئة موانئ البحر الأحمر، وقوات حرس الحدود، والأجهزة المعنية، لضمان توفير أقصى درجات الأمان للمراكب والسفن العاملة بالمنطقة.



الجدير بالذكر أن ميناء الغردقة البحري يعد من أبرز الموانئ السياحية والتجارية في جنوب البحر الأحمر، ويشهد حركة نشطة على مدار العام، خصوصًا خلال فترات الإجازات والمواسم السياحية.