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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إزالة صدادات حديدية وإشغالات تعيق حركة المرور في جنوب الغردقة

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

نفذت رئاسة حي جنوب الغردقة حملة موسعة لإزالة التعديات والإشغالات التي تعرقل حركة السير، وذلك في إطار جهود الحي لإعادة الانضباط إلى الشوارع والحفاظ على السيولة المرورية ومظهر المدينة الحضاري.

وقامت الحملة، التي شارك فيها قسم تراخيص المحلات والإشغالات بحضور مساعد رئيس الحي وبالتنسيق مع شرطة المرافق، بإزالة صدادات حديدية قام أصحاب أحد المحلات التجارية بوضعها أمام المحل، مما تسبب في ازدحام مروري واضح بالشارع وأثار استياء المواطنين.

كما شملت الحملة رفع الإشغالات الخاصة بأحد محلات البقالة، والتي كان صاحبها يفترش الطريق ويعيق مرور المشاة والسيارات على حد سواء، في مخالفة صريحة للقانون وتعطيل لحركة المارة.

وأكد اللواء أحمد مهدي، رئيس حي جنوب الغردقة، أن هذه الحملات مستمرة بشكل يومي لضبط المخالفات والتعديات، مشددًا على عدم التهاون مع أي مخالف يسيء إلى المظهر العام أو يعرقل مصالح المواطنين، داعيًا أصحاب المحلات إلى الالتزام بالقوانين والتعليمات حرصًا على النظام والسلامة العامة.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار خطة شاملة لتطوير الخدمات وتهيئة بيئة حضرية آمنة ومنظمة في مختلف أحياء المدينة.

حى جنوب الغردقة الغردقة البحر الأحمر إزالة حواجز مدينة الغردقة

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