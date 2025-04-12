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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الدولار الأمريكي بالبنوك اليوم السبت 12-4-2025

دولار
دولار
ولاء عبد الكريم

ثبت سعر الدولار أمام الجنيه مع مستهل تعاملات اليوم السبت الموافق 12-4-2025؛ على مستوي السوق الرسمية منذ آخر تداولات في الجهاز المصرفي.

سعر الدولار اليوم 
ومع ختام تعاملات أمس الخميس؛ فقد الدولار مقابل الجنيه 33 قرشا من قيمته في المتوسط على مستوي البنوك المصرية .

سعر البنك المركزي
سجل متوسط سعر الدولار المعلن من البنك المركزي المصري أمام الجنيه نحو 51.29 جنيها للشراء و 51.39 جنيها للبيع.

أقل سعر 
وصل سعر أقل دولار مقابل الجنيه نحو 50.42 جنيها للشراء و 50.52 جنيها للبيع في البنك الزراعي المصري

وصل ثاني أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 50.52 جنيها للشراء و 50.62 جنيها للبيع في بنك الإمارات دبي الوطني

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.62 جنيها للشراء و 50.72 جنيها للبيع  في بنك التعمير والإسكان

متوسط السعر 
وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 51.07 جنيها للشراء و 51.17 جنيها للبيع في بنك بيت التمويل الكويتي

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 51.1 جنيها للشراء و51.2 جنيها للبيع في بنك التنمية الصناعية.

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 51.22 جنيها للشراء و 51.32 جنيها للبيع في قطر الوطني QNB.

وسحل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 51.23 جنيها للشراء و 51.33 جنيها للبيع في بنك كريدي أجريكول

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 51.25 جنيها للشراء و 51.35 جنيها للبيع في البنك المصري الخليجي

سعر معظم البنوك
وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 51.28 جنيها للشراء و 51.38 جنيها للبيع في بنوك " أبوظبي الأول، أبوظبي التجاري، الكويت الوطني، مصر، الأهلي المصري، القاهرة، المصري لتنمية الصادرات،الإسكندرية، ميد، البركة، فيصل الاسلامي،العربي الافريقي الدولي، التجاري الدولي CIB".

سعر الدولار الدولار الجنيه سعر الدولار اليوم سعر البنك المركزي

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