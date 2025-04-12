سعر الدولار الأمريكي بالبنوك اليوم السبت 12-4-2025

ثبت سعر الدولار أمام الجنيه مع مستهل تعاملات اليوم السبت الموافق 12-4-2025؛ على مستوي السوق الرسمية منذ آخر تداولات في الجهاز المصرفي.

سعر الدولار اليوم

ومع ختام تعاملات أمس الخميس؛ فقد الدولار مقابل الجنيه 33 قرشا من قيمته في المتوسط على مستوي البنوك المصرية .

سعر البنك المركزي

سجل متوسط سعر الدولار المعلن من البنك المركزي المصري أمام الجنيه نحو 51.29 جنيها للشراء و 51.39 جنيها للبيع.

أقل سعر

وصل سعر أقل دولار مقابل الجنيه نحو 50.42 جنيها للشراء و 50.52 جنيها للبيع في البنك الزراعي المصري

وصل ثاني أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 50.52 جنيها للشراء و 50.62 جنيها للبيع في بنك الإمارات دبي الوطني

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.62 جنيها للشراء و 50.72 جنيها للبيع في بنك التعمير والإسكان

متوسط السعر

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 51.07 جنيها للشراء و 51.17 جنيها للبيع في بنك بيت التمويل الكويتي

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 51.1 جنيها للشراء و51.2 جنيها للبيع في بنك التنمية الصناعية.

سعر الذهب في الإمارات اليوم السبت 12-4-2025 اخر تحديث لسعر الذهب في السعودية اليوم السبت 12-4-2025

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 51.22 جنيها للشراء و 51.32 جنيها للبيع في قطر الوطني QNB.

وسحل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 51.23 جنيها للشراء و 51.33 جنيها للبيع في بنك كريدي أجريكول

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 51.25 جنيها للشراء و 51.35 جنيها للبيع في البنك المصري الخليجي

سعر معظم البنوك

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 51.28 جنيها للشراء و 51.38 جنيها للبيع في بنوك " أبوظبي الأول، أبوظبي التجاري، الكويت الوطني، مصر، الأهلي المصري، القاهرة، المصري لتنمية الصادرات،الإسكندرية، ميد، البركة، فيصل الاسلامي،العربي الافريقي الدولي، التجاري الدولي CIB".