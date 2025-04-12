زلزال بقوة 9ر5 ريختر يضرب بابوا غينيا الجديدة

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قال مركز الأبحاث الألماني للعلوم الجيولوجية إن زلزالا بلغت قوته 5.95 درجة على مقياس ريختر ضرب منطقة نيو بريتين في بابوا غينيا الجديدة اليوم السبت .



وأوضح المركز الألماني، بحسبما أورد "راديو فرنسا الدولي" انه تم تحديد مركز الزلزال على عمق 130.1 كيلومتر، عند دائرة عرض 5.45 درجة جنوبا وخط طول 146.53 درجة شرقا.



وكان المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل، قد أفاد في 4 أبريل الجاري، بأن زلزالا بغلت قوته 7.2 درجة على مقياس ريختر ضرب قبالة سواحل بابوا غينيا الجديدة.



يُشار إلى أنّ بابوا غينيا الجديدة تقع في منطقة ما يُسمّى بـ "حزام النار" والتي تمتد على طول سواحل المحيط الهادئ، وتتميز بالنشاط العالي للزلازل والبراكين.