تقارير تكشف مفاوضات بين الأهلي ومدرب أورلاندو بايرتس لخلافة كولر

كشفت تقارير صحفية، أن النادي الأهلي المصري بدأ في اتخاذ خطوات أولية للتفاوض مع المدير الفني لفريق أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي، خوسيه ريفيرو، من أجل تولي القيادة الفنية للفريق الأحمر بدءاً من الموسم المقبل، في ظل الغموض الذي يحيط بمستقبل المدرب الحالي مارسيل كولر.

وبحسب صحيفة "KickOff" الجنوب أفريقية، فإن الأهلي تواصل بالفعل مع المدرب الإسباني ريفيرو، بعد إعلان نادي أورلاندو بايرتس رحيله رسميًا بنهاية الموسم الجاري 2024-2025.

وأشارت الصحيفة إلى أن ريفيرو حقق منذ توليه المهمة في 2022 خمس بطولات محلية، واحتل المركز الثاني خلف ماميلودي صن داونز في الدوري الجنوب أفريقي خلال الموسمين الماضيين.



التقارير ربطت تحركات الأهلي بالتوترات التي يُقال إنها نشأت بين مارسيل كولر وإدارة القلعة الحمراء، ما دفع النادي لبحث بدائل محتملة، على رأسها خوسيه ريفيرو.

ومع ذلك، لم تحسم الأمور بعد، حيث لا يزال ريفيرو في مرحلة انتظار الرد من جانب إدارة الأهلي، خاصة أنه تلقى عدة عروض أخرى من أندية أفريقية وآسيوية.



وعلى الجانب الآخر، يخوض النادي الأهلي مواجهتين من العيار الثقيل أمام صن داونز الجنوب أفريقي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.



وأكد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" في خطاب رسمي للنادي، أن مباراة الذهاب ستُقام يوم 19 أبريل الجاري في جنوب أفريقيا الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، على أن تقام مباراة العودة يوم 26 أبريل على استاد القاهرة الدولي في تمام التاسعة مساءً.



في سياق متصل، يستعد فريق بيراميدز لمواجهة أورلاندو بايرتس، الفريق السابق للمدرب ريفيرو، في نصف نهائي دوري الأبطال.