اتحاد الرماية يضع اللمسات النهائية لاستضافة البطولة العربية بالقاهرة

بدأ الاتحاد المصري للرماية برئاسة حازم حسني واعضاء مجلس ادارة الاتحاد وضع اللمسات النهائية لاستضافة مصر للبطولة العربية للرماية والمقرر اقامتها فى الفترة من 22 ابريل الجاري وحتى 1 مايو المقبل.

وتقام البطولة فى المركز الأوليمبي بالمعادي فى منافسات البندقية والمسدس ضغط الهواء بالإضافة إلى منافسات الخرطوش التي ستقام على ميادين نادي الصيد بالسادس من أكتوبر.

ومن المتوقع أن يشارك في البطولة حوالي 300 رامي ورامية من 19 دولة عربية وهم : البحرين والسعودية والكويت وليبيا وتونس والجزائر والإمارات واليمن وموريتانيا والعراق وقطر وعمان والأردن والمغرب ولبنان والسودان وفلسطين، وسوريا بالاضافة الى مصر البلد المضيف.

تأتي هذه البطولة في إطار تعزيز التعاون الرياضي بين الدول العربية، وتوفير منصة للمنافسة وتبادل الخبرات في رياضة الرماية.