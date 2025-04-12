إنجاز محمد صلاح.. كم نقطة يحتاجها ليفربول للتتويج بالدوري الإنجليزي؟

تتجه أنظار الجماهير حول العالم نحو فريق ليفربول بقيادة النجم المصري محمد صلاح، إذ يتساءلون عن عدد النقاط التي يحتاجها الفريق للتتويج رسميًا بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي 2024-2025.

مع اقتراب الجولة 32 من مباريات البريميرليج، يبدو أن فريق ليفربول في وضع جيد للتويج باللقب.. فكم نقطة يحتاجها الريدز؟

وضع ليفربول في جدول الترتيب

قبل انطلاق الجولة 32، يحتل ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 73 نقطة، متفوقًا بفارق 11 نقطة عن نادي أرسنال الذي يأتي في المرتبة الثانية برصيد 62 نقطة.

مع بقاء 7 مباريات لكل فريق، يبدو أن المنافسة على اللقب قد تكون حاسمة في الأسابيع القادمة.

ماذا يحتاج ليفربول للتتويج؟

لكي يتوج ليفربول بلقب الدوري رسميًا، يحتاج الفريق إلى الحصول على 11 نقطة من خلال الـ 7 مباريات المتبقية له في الموسم.

الوصول إلى النقطة 84 يعني أن ليفربول سيضمن اللقب بغض النظر عن نتائج منافسيه.

في حال حقق أرسنال الفوز في جميع مبارياته، فإنه لن يتمكن من الوصول إلى النقطة 83، مما يجعل ليفربول في موقف قوي للغاية.

المباريات المقبلة لفريق ليفربول

يواجه فريق ليفربول، تحديات جديدة في سبيل الحفاظ على صدارته للدوري، حيث يسعى لتحقيق الانتصارات التي ستقربه خطوة من التتويج بالبطولة.

وستكون المواجهات المقبلة لليفربول على النحو التالي:

الجولة الـ 32.. ليفربول X وست هام

الجولة الـ 33.. ليستر سيتي X ليفربول

الجولة الـ 34.. ليفربول X توتنهام هوتسبير

الجولة الـ 35.. تشيلسي X ليفربول

الجولة الـ 36.. ليفربول X أرسنال

الجولة الـ 37.. برايتون X ليفربول

الجولة الـ 37.. ليفربول X كريستال بالاس

وسيكون ليفربول، بحاجة للفوز في مبارياته الأربع المقبلة، أمام كل من وست هام، وليستر سيتي وتوتنهام وتشيلسي، من أجل حسم لقب “بريميرليج” رسميا.

موعد مباراة ليفربول ووست هام

يستضيف ليفربول، نظيره وست هام يونايتد، غدا الأحد، على ملعب آنفيلد، ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي الممتاز 2024-2025.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثالثة عصرًا (15:00) بتوقيت مصر، الرابعة مساءً (16:00) بتوقيت السعودية.

وكان ليفربول قد سقط أمام فولهام، بعد سلسلة من 26 مباراة بلا هزيمة في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكنه لا يزال يتصدر الترتيب بفارق 11 نقطة عن آرسنال الوصيف، ويقترب من حسم لقبه الـ20 في المسابقة، وهو رقم قياسي يمتلكه حاليا مانشستر يونايتد.