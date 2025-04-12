قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد مباراة مانشستر سيتي أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي
لن يكون هناك منطقة عربية.. نشأت الديهي يحذر من مخططات استهداف مصر
كلوب مدربا لـ الأهلي في كأس العالم للأندية.. حقيقة رحيل السويسري وقدوم الالماني
الديهي : أسامة الغزالي حرب عايز يرجّع البيه بالمخالفة للدستور
نشأت الديهي بعد زيادة أسعار المحروقات : ده قرار وعلاج
بعد زيادة أسعار البنزين والسولار .. كيف تخفض استهلاك الوقود في سيارتك
تفاصيل جولة رئيس الوزراء لمدينة العلمين الجديدة .. فيديو
فضل قضاء حوائج الناس.. يجعلك من الآمنين يوم القيامة
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة
أبو العينين يوجه بتوفير كافة وسائل العناية الطبية لأحمد القندوسي لاعب سيراميكا كليوباترا
شقيق مدير إدارة الباجور التعليمية يطالب بالتحقيق: بيانات التعليم بشأن شقيقي “متخبطة”
وزير البترول الأسبق: الدولة تواصل دعم أسعار الوقود رغم تحملها أكثر من 250 مليون جنيه يوميًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

إنجاز محمد صلاح.. كم نقطة يحتاجها ليفربول للتتويج بالدوري الإنجليزي؟

محمد صلاح
محمد صلاح

تتجه أنظار الجماهير حول العالم نحو فريق ليفربول بقيادة النجم المصري محمد صلاح، إذ يتساءلون عن عدد النقاط التي يحتاجها الفريق للتتويج رسميًا بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي 2024-2025. 

مع اقتراب الجولة 32 من مباريات البريميرليج، يبدو أن فريق ليفربول في وضع جيد للتويج باللقب.. فكم نقطة يحتاجها الريدز؟

وضع ليفربول في جدول الترتيب

قبل انطلاق الجولة 32، يحتل ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 73 نقطة، متفوقًا بفارق 11 نقطة عن نادي أرسنال الذي يأتي في المرتبة الثانية برصيد 62 نقطة. 

مع بقاء 7 مباريات لكل فريق، يبدو أن المنافسة على اللقب قد تكون حاسمة في الأسابيع القادمة.

ماذا يحتاج ليفربول للتتويج؟

لكي يتوج ليفربول بلقب الدوري رسميًا، يحتاج الفريق إلى الحصول على 11 نقطة من خلال الـ 7 مباريات المتبقية له في الموسم.

الوصول إلى النقطة 84 يعني أن ليفربول سيضمن اللقب بغض النظر عن نتائج منافسيه. 

في حال حقق أرسنال الفوز في جميع مبارياته، فإنه لن يتمكن من الوصول إلى النقطة 83، مما يجعل ليفربول في موقف قوي للغاية.

المباريات المقبلة لفريق ليفربول

يواجه فريق ليفربول، تحديات جديدة في سبيل الحفاظ على صدارته للدوري، حيث يسعى لتحقيق الانتصارات التي ستقربه خطوة من التتويج بالبطولة.

وستكون المواجهات المقبلة لليفربول على النحو التالي:

الجولة الـ 32.. ليفربول X وست هام

الجولة الـ 33.. ليستر سيتي X ليفربول

الجولة الـ 34.. ليفربول X توتنهام هوتسبير

الجولة الـ 35.. تشيلسي X ليفربول

الجولة الـ 36.. ليفربول X أرسنال

الجولة الـ 37.. برايتون X ليفربول

الجولة الـ 37.. ليفربول X كريستال بالاس

وسيكون ليفربول، بحاجة للفوز في مبارياته الأربع المقبلة، أمام كل من وست هام، وليستر سيتي وتوتنهام وتشيلسي، من أجل حسم لقب “بريميرليج” رسميا.

موعد مباراة ليفربول ووست هام

يستضيف ليفربول، نظيره وست هام يونايتد، غدا الأحد، على ملعب آنفيلد، ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي الممتاز 2024-2025.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثالثة عصرًا (15:00) بتوقيت مصر، الرابعة مساءً (16:00) بتوقيت السعودية.

وكان ليفربول قد سقط أمام فولهام، بعد سلسلة من 26 مباراة بلا هزيمة في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكنه لا يزال يتصدر الترتيب بفارق 11 نقطة عن آرسنال الوصيف، ويقترب من حسم لقبه الـ20 في المسابقة، وهو رقم قياسي يمتلكه حاليا مانشستر يونايتد.

ليفربول محمد صلاح الدوري الانجليزي مباراة ليفربول ووست هام موعد مباراة ليفربول ووست هام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انقطاع المياه

6 ساعات.. انقطاع المياه عن مناطق عين شمس الشرقية والغربية غدا

المحكمة الدستورية : حق الحاضنة في الاحتفاظ بمسكن الحضانة ينتهي ببلوغ الصغار سن الحضانة الإلزامي

المحكمة الدستورية تعلن موعد انتهاء حق الحاضنة فى الاحتفاظ بمسكن الحضانة

القندوسي

إصابة مفزعة لنجم سيراميكا كليوباترا أمام فاركو.. ونقله بالإسعاف للمستشفى

حضانة الطفل

حضانة الطفل.. لمن تؤول ومتى تنتهي؟

واقعة طفلة العاشر

اجراءات جديدة وعاجلة فى واقعة طفلة العاشر من رمضان.. تفاصيل

الطقس في مصر

تغير مفاجئ في الطقس.. تحذيرات من أمطار رعدية بعد ساعات

القبض على المتهمين بالتعدي على مذيعة شهيرة في الشرابية

القبض على المتهمين بالتعدي على مذيعة شهيرة في الشرابية

إبراهيم شيكا

شقيقة إبراهيم شيكا تعلن موعد ومكان صلاة الجنازة والعزاء

ترشيحاتنا

النائب إيهاب رمزي

تفاصيل طلب إحاطة من برلماني للتحقيق في خناقة نائب محافظ سوهاج والسكرتير العام

خناقة نائب محافظ سوهاج والسكرتير العام

تعليق ناري من محمود مسلم على خناقة نائب محافظ سوهاج والسكرتير العام

الذهب

الجنيه الذهب بـ 37600 جنيه.. ومفاجأة بسعر عيار 21.. فيديو

بالصور

16 طريقة لإزالة الدهون من الكبد .. بدون أدوية وبمواد طبيعية

الكبد
الكبد
الكبد

كيف تحمى نفسك من مرض ابراهيم شيكا

ابراهيم شيكا
ابراهيم شيكا
ابراهيم شيكا

بعد وفاة إبراهيم شيكا .. وفاء عامر توجه رسالة للاعبي مصر : عايزين صندوق

إبراهيم شيكا وأسرته
إبراهيم شيكا وأسرته
إبراهيم شيكا وأسرته

إليك الفوائد والأضرار .. ماذا يحدث عند تناول الثوم يوميا؟

الثوم
الثوم
الثوم

فيديو

كلوب مدربا لـ الأهلي

كلوب مدربا لـ الأهلي في كأس العالم للأندية.. حقيقة رحيل السويسري وقدوم الالماني

لوسى

لوسي عن مسلسل لام شمسية: عمل مهم ويوعي الأسرة المصرية.. فيديو

حسام حبيب

أصغر منه بـ 20 سنة .. من هي خطيبة حسام حبيب الجديدة ؟

المؤلف أحمد أنور

أكبر بقالة في مصر.. أحمد أنور يكشف حقيقة السخرية من الزمالك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: لا تحزن ..ضع روشتة دستور حياتك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر وفرنسا.. شراكة استراتيجية بين الحاضر والمستقبل

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. العلاقات المصرية الفرنسية ودعم القضية الفلسطينية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ضحكنا فجرحناهم

أحمد زهران

أحمد زهران يكتب.. شكراً لأبطال زيارة ماكرون

المزيد