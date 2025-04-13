4 صفات لمن يدخلون الجنة بغير حساب.. تعرف عليها

صفات الذين يدخلون الجنة بغير حساب، من منا لا يتمنى دخول الجنة بدون حساب ولا سابقة عذاب، فهو حلم كل مسلم ومسلمة، وقد كشف لنا رسولنا الكريم صفات الذين يدخلون بغير حساب، وأوضحها الداعية الاسلامى الشيخ احمد الصباغ من علماء الازهر الشريف.

وقال أحمد الصباغ إن النبى صل الله عليه وسلم قال: " يدخلُ مِن أمَّتي الجنَّةَ سبعونَ ألفًا بغيرِ حسابٍ همُ الَّذينَ لاَ يسترقونَ ولاَ يكتَوونَ، ولا يَتطيَّرونَ وعلى ربِّهم يتوَكَّلونَ".

الحديث الشريف به 4 صفات للذين يدخلون الجنة بغير حساب وهى كالتالى:

لاَ يسترقونَ: ومعنى لا يسترقون –كما قال العلماء- أي لا يطلبون من أحد أن يرقيهم؛ لكمال توكلهم على الله، وتعلق قلوبهم به تعالى، وقيل: لا يسترقون على طريقة أهل الجاهلية، فرقية الشخص لنفسه، بالرقية الشرعية، ورقيته لغيره بها، لا تدخل في معنى الحديث. فقد رقى النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، ورقى غيره.

ولاَ يكتَوونَ : لا يطلبون من أحد أن يكويهم، أما إذا كواك إنسانٌ بدون طلب منك فإنك لا تخرج عن هؤلاء السبعين ألفاً.

لايَتطيَّرونَ: اي الذين لايؤمنون التطير و التشائم و الخرافات .قهم يعلمون ان جميع الامور بيد الله وحده

والذين هم على ربِّهم يتوَكَّلونَ، أي : لا يرجون سواه ، ولا يقصدون إلا إياه ، ولا يلوذون إلا بجنابه ، ولا يطلبون الحوائج إلا منه ، ولا يرغبون إلا إليه ، ويعلمون أنه ما شاء كان ، وما لم يشأ لم يكن ، وأنه المتصرف في الملك وحده لا شريك له ، ولا معقب لحكمه ، وهو سريع الحساب.

وبين العُلماء أن عدد أهل الجنة من امة النبى صل الله عليه وسلم هو ثلثا العدد الإجمالي لأهل الجنة، حيث يدخل الجنة من أمّة النبى صلى الله عليه وسلم أكثر ممن يدخلها من كلّ الأمم السابقة مجتمعين.



أعمال تدخل الجنة

قال مجمع البحوث الإسلامية، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن 4 أعمال إذا قام بها الإنسان فى الدنيا فإنه يفوز بغرف في الجنة.

واستشهد المجمع، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ فِي الجَنَّةِ غُرَفًا تُرَى ظُهُورُهَا مِنْ بُطُونِهَا وَبُطُونُهَا مِنْ ظُهُورِهَا، فَقَامَ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ: لِمَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: لِمَنْ أَطَابَ الكَلاَمَ، وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ، وَأَدَامَ الصِّيَامَ، وَصَلَّى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ. رواه الترمذي.

6 طاعات تقودك الى الجنة

1) الخشوع فى الصلاة

2) الإعراض عن اللغو

3) ايتاء الزكاة

4) حفظ الفرج من الحرام

5) حفظ الامانات والوفاء بالعهد

6) المحافظة على الصلوات المفروضة