سلامات.. ناقد رياضي يوجه رسالة للقندوسي

تعرض أحمد قندوسي لاعب سيراميكا كليوباترا لإصابة قوية خلال مباراة فاركو في الدوري المصري الممتاز.

وشارك الناقد الرياضي فتحي سند منشورا عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وعلق قائلاً:"سلامات إن شاء الله للدولي الجزائري أحمد قندوسي الذي تعرض لإصابة قوية بكسر في الساق قبل قليل".

حقق سيراميكا كليوباترا الفوز علي فاركو بهدفين دون رد في المباراة التى جمعت الفريقين اليوم باستاد المكس بالإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الثانية من عمر المجموعة الأولى لبطولة الدورى المصرى الممتاز .

أحرز هدفي فريق سيراميكا أحمد رمضان فى الدقيقة 73 وأحمد رضا فى الدقيقة الأخيرة من عمر الوقت البدل الضائع للقاء.



وبهذه النتيجة ارتفع رصيد سيراميكا للنقطة 27 محتلا المركز السادس في المجموعة الأولى "المنافسة على اللقب" بينما توقف رصيد فاركو عند النقطة 26 في المركز السابع.