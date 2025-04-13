متحف كفر الشيخ يحتفل بـ يوم اليتيم

احتفل متحف كفر الشيخ بيوم اليتيم ،وذلك لإدخال البهجة، والسرور إلى قلوب أبنائنا من الأيتام، لإشعارهم بأنّهم محطّ رعاية المجتمع، والناس .

وأوضحت إدارة متحف كفر الشيخ أن احتفالية يوم اليتيم ، جاءت لتخفيف جزءٍ صغيرٍ من شعورهم بالفقد، والوحدة، بالإضافة إلى تعريفهم بسيناريو العرض المتحفي، والأهمية التاريخية، والأثرية لمحافظة كفر الشيخ عبر العصور.



وأفادت إدارة المتحف، أن الأيتام أعربوا عن سعادتهم بهذه الزيارة، مشيدين بحسن الاستقبال، وانبهارهم بالقطع الأثرية المعروضة.

متحف كفر الشيخ



يذكر أن متحف كفر الشيخ يُعد النافذة التي تسلط الضوء على التُراث الثقافي والحضاري لمحافظة كفر الشيخ باعتبارها أحد أهم محافظات الوجه البحري من الناحية الأثرية، حيث تحتوي على العديد من المواقع الأثرية التي ترجع إلى مختلف العصور من أبرزها مدينتي بوتو وسخا.

ترجع فكرة إنشاء المتحف إلى عام 1992، عندما خصصت المحافظة قطعة أرض لبنائه، وفي عام 2017 تم توقيع بروتوكول تعاون بشأنه بين وزارة السياحة والآثار ومحافظة كفر الشيخ، وتفضل فخامة رئيس الجمهورية بافتتاحه، عبر الفيديو كونفرانس، عام 2020.

يتكون المتحف من طابق واحد يعرض مجموعة من المقتنيات الأثرية التي تم العثور عليها في مدينة بوتو القديمة وغيرها من المواقع الأثرية بكفر الشيخ، بالإضافة إلى عرض تاريخ العلوم خلال العصور التاريخية المختلفة كالطب البشري والبيطري والصيدلة، وكذلك بعض الموضوعات ذات الصلة بمدينة فوه ذات التراث الإسلامي الثري.

ويوجد قاعات للتهيئة المرئية، والتربية المتحفية والندوات، بالإضافة إلى مبنى للخدمات.

