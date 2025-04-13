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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار بني سويف| السيطرة على حريق في كشك وإصابة 3 عمال باختناق.. وبدء امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني بالجامعة الأهلية

مستشفي بني سويف التخصصي
مستشفي بني سويف التخصصي
بني سويف : محمد عبدالحليم

شهدت محافظة بني سويف عددًا من الأحداث المهمة على مدار الـ 24 ساعة الماضية، نستعرض أبرزها في هذا التقرير التالي مع قراء صدى البلد. 

السيطرة على حريق في كشك داخل مدينة بني سويف
تمكنت قوات الحماية المدنية ببنى سويف، من السيطرة على حريق هائل شب  داخل أحد الأكشاك بشارع عبد السلام عارف، والسيطرة على النيران قبل امتدادها إلى المنشآت المجاورة، دون وقوع أية إصابات بشرية أو خسائر في الأرواح.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بنى سويف إخطارا يفيد  بنشوب حريق داخل كشك لبيع السلع والمنتجات الغذائية بشارع عبد السلام عارف، وتم التوجيه بسرعة إنتقال سيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث.

إصابة 3 عمال باختناق أثناء عملهم في معمل لتصنيع المخلل ببني سويف
شهدت محافظة بنى سويف، إصابة 3 عمال بأحد مصانع المخللات بالمنطقة الصناعية بشرق النيل، بحالات الاختناق، وتم استدعاء سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابين إلى المستشفى.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بنى سويف إخطارا يفيد بوقوع حادث اختناق 3 عمال بأحد معامل المخللات بالمنطقة الصناعية بشرق النيل ببنى سويف، وتم التوجية بسرعة إنتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم لهم.

رئيس جامعة بنى سويف الأهلية يتابع سير امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني
تابع الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف الأهلية، سير امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني "الميدتيرم" للعام الجامعي الحالي، والتي يتم تأديتها على مستوى البرامج الدراسية المختلفة بها، وفقاً لطبيعة كل برنامج وبما يتناسب مع نظام الدراسة به، وفي إطار اللوائح الدراسية، وبما يتوافق مع الخريطة الزمنية للعام الجامعي.

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