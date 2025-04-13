استراتيجية متكاملة لدعم رائدات الأعمال في التكنولوجيا .. تفاصيل

شهدت القاهرة احتفالية كبرى للإعلان عن خمس فائزات في مبادرة "أورورا" لدعم رائدات الأعمال في مجال التكنولوجيا، وذلك بعد منافسة ضمّت أكثر من 2000 متقدمة من 160 دولة.

تهدف المبادرة إلى تمكين المرأة وخلق فرص مستدامة في الأسواق الناشئة، خاصة في مصر، من خلال توفير الوصول إلى الخدمات، والتمويل، والعلاقات التجارية.

وأكدت شركة إن درايف التزامها بدعم السيدات في مجال التكنولوجيا، حيث عمل فريق البرنامج على مدار ستة أشهر لفهم احتياجات المشاركات وتقديم الحلول المناسبة.

ومن أبرز النتائج فوز مشروع "هيرو"، وهو تطبيق مصري متخصص في تعزيز الأمن والسلامة للأفراد من خلال توفير معلومات حية عن الأماكن، وإمكانية طلب المساعدة في حالات الطوارئ.

وتشمل المبادرة تقديم خدمات الإرشاد والتوجيه، والتمويل، والتسويق، مع التركيز على بناء شراكات استراتيجية لدعم رائدات الأعمال. كما تم الإعلان عن خطط لزيادة الاستثمار في المبادرات المجتمعية، خاصة في مصر التي تُعد أولوية استراتيجية.

من جانبه، كشف مارك لوفران، رئيس شركة إن درايف، عن النمو الكبير للشركة في مصر، حيث تغطي خدماتها 25 مدينة، ويعمل معها أكثر من 100 ألف سائق، بالإضافة إلى 250 ألف عميل يوميًا.

وأشار إلى أن الخدمات توسعت لتشمل 84 دولة حول العالم، مع أكثر من 600 عملية شحن، موضحًا أن أعمال الشركة قد تضاعفت ثلاث مرات خلال العام الجاري.