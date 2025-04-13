قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
غارات جوية عنيفة تستهدف معاقل الحوثيين في 3 محافظات يمنية
لتدشين فرعه الجديد.. إعلامي: الزمالك يستعد لاحتفالية ضخمة في مكان أثري
مجلة «نيوزويك» الأمريكية: الرسوم الجمركية تهوي بشعبية ترامب لأدنى مستوى لها
بعد غلاء الأسعار.. دار الإفتاء تكشف عن بدائل الشبكة الذهب للمقبلين على الزواج
الترجي التونسي: الزمالك لم يفاوضنا لضم «البلايلي».. ولن نبيعه
بعد تعادله مع بيراميدز.. نجم الأهلي السابق: كولر «بيخلّص» على أفشة
دبلوماسي روسي: المحادثات بين واشنطن وطهران «مُشجّعة»
شيكابالا يدعم أحمد قندوسي بعد إصابته المروعة
مصر ترحّب بالمحادثات غير المباشرة بين واشنطن وطهران وتثمن دور سلطنة عمان
إعلامي يكشف قيمة الشرط الجزائي في عقد كولر مع الأهلي
لميس الحديدي للحكومة: فكروا في موازنة المواطن مش بس الموازنة العامة
نجم الأهلي السابق لـ«كولر»: حان وقت الرحيل .. ويرشح علي ماهر بديلاً عنه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

استراتيجية متكاملة لدعم رائدات الأعمال في التكنولوجيا .. تفاصيل

دعم رائدات الاعمال
دعم رائدات الاعمال
أحمد عبد القوى

شهدت القاهرة احتفالية كبرى للإعلان عن خمس فائزات في مبادرة "أورورا" لدعم رائدات الأعمال في مجال التكنولوجيا، وذلك بعد منافسة ضمّت أكثر من 2000 متقدمة من 160 دولة.

تهدف المبادرة إلى تمكين المرأة وخلق فرص مستدامة في الأسواق الناشئة، خاصة في مصر، من خلال توفير الوصول إلى الخدمات، والتمويل، والعلاقات التجارية.

وأكدت شركة إن درايف التزامها بدعم السيدات في مجال التكنولوجيا، حيث عمل فريق البرنامج على مدار ستة أشهر لفهم احتياجات المشاركات وتقديم الحلول المناسبة.

ومن أبرز النتائج فوز مشروع "هيرو"، وهو تطبيق مصري متخصص في تعزيز الأمن والسلامة للأفراد من خلال توفير معلومات حية عن الأماكن، وإمكانية طلب المساعدة في حالات الطوارئ.

وتشمل المبادرة تقديم خدمات الإرشاد والتوجيه، والتمويل، والتسويق، مع التركيز على بناء شراكات استراتيجية لدعم رائدات الأعمال. كما تم الإعلان عن خطط لزيادة الاستثمار في المبادرات المجتمعية، خاصة في مصر التي تُعد أولوية استراتيجية.

من جانبه، كشف مارك لوفران، رئيس شركة إن درايف، عن النمو الكبير للشركة في مصر، حيث تغطي خدماتها 25 مدينة، ويعمل معها أكثر من 100 ألف سائق، بالإضافة إلى 250 ألف عميل يوميًا.

وأشار إلى أن الخدمات توسعت لتشمل 84 دولة حول العالم، مع أكثر من 600 عملية شحن، موضحًا أن أعمال الشركة قد تضاعفت ثلاث مرات خلال العام الجاري.

اندرايف دعم المراة عمل مجتمعى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انقطاع المياه

6 ساعات.. انقطاع المياه عن مناطق عين شمس الشرقية والغربية غدا

القندوسي

إصابة مفزعة لنجم سيراميكا كليوباترا أمام فاركو.. ونقله بالإسعاف للمستشفى

حضانة الطفل

حضانة الطفل.. لمن تؤول ومتى تنتهي؟

الطقس في مصر

تغير مفاجئ في الطقس.. تحذيرات من أمطار رعدية بعد ساعات

5 أيام إجازة رسمية.. موعد عيد الأضحى ووقفة عرفات 2025

5 أيام إجازة رسمية.. موعد عيد الأضحى ووقفة عرفات 2025

تقلبات حادة وعاصفة ترابية تقترب.. الأرصاد تصدر تحذيرًا عاجلًا

الأمطار الرعدية تعود مجددًا.. تقلبات حادة غدًا والأرصاد تصدر تحذيرًا عاجلًا

شيكا

شاهد أول تعليق من زوجة إبراهيم شيكا بعد وفاته

إبراهيم شيكا

شقيقة إبراهيم شيكا تعلن موعد ومكان صلاة الجنازة والعزاء

ترشيحاتنا

الفنانة ليلي عز العرب

مسلسل يناقش التحديات الجامعية.. ليلى عز العرب: «عايشة» فرصة جديدة لتقديم شخصية مميزة

نشرة الفن

نشرة الفن | لقطات من عزاء حماة رامي صبري ..مفاجأة مثيرة في ارتباط حسام حبيب الجديد

البحث عن فضيحة

شريف رمزي: النسخة الجديدة من البحث عن فضيحة ليست تقليدا

بالصور

أحمد زاهر ومصطفى قمر أبرز الحضور.. لقطات من عزاء والدة زوجة رامي صبري| صور

رامي صبري وتامر حسني
رامي صبري وتامر حسني
رامي صبري وتامر حسني

للرجال فقط .. أطعمة تغنيك عن الفياجرا وترفع التستوستيرون

الخصوبة
الخصوبة
الخصوبة

أول ظهور لمحمد سامي فى عزاء حماة رامي صبري بعد اعتزاله الدراما التليفزيونية

محمد سامي
محمد سامي
محمد سامي

16 طريقة لإزالة الدهون من الكبد .. بدون أدوية وبمواد طبيعية

الكبد
الكبد
الكبد

فيديو

كلوب مدربا لـ الأهلي

كلوب مدربا لـ الأهلي في كأس العالم للأندية.. حقيقة رحيل السويسري وقدوم الالماني

لوسى

لوسي عن مسلسل لام شمسية: عمل مهم ويوعي الأسرة المصرية.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: لا تحزن ..ضع روشتة دستور حياتك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر وفرنسا.. شراكة استراتيجية بين الحاضر والمستقبل

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. العلاقات المصرية الفرنسية ودعم القضية الفلسطينية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ضحكنا فجرحناهم

أحمد زهران

أحمد زهران يكتب.. شكراً لأبطال زيارة ماكرون

المزيد