نجم الجيش المغربي على رادار الأهلي .. وإعلامي يكشف مميزاته

أكد الإعلامي أمير هشام أن "تو كارنيرو"، ظهير أيسر الجيش الملكي المغربي، ضمن الأسماء المرشحة للانضمام إلى الأهلي في الموسم المقبل، حيث تم ترشيحه من جانب لجنة الاسكاوتنج.

وقال عبر برنامجه "بلس 90" الذي يُبث عبر فضائية النهار: "تو كارنيرو يمتلك مقومات هجومية جيدة، هو لاعب جيد، ولا أحد يعلم إذا كان سيتحرك الأهلي نحو ضمه أم لا".

وأضاف: "الأهلي بالتأكيد سوف يحسم موقفه خلال الفترة المقبلة، وهناك لاعبين آخرين ضمن الترشيحات".

وكانت قد بدأت مباراة الأهلي وبيراميدز بحماس واضح من الفريقين، وحاول الأهلي إحراز هدف مُبكر، حيث أهدر إمام عاشور فرصة تسجيل هدف محقق في الدقيقة الخامسة.

وواصل الأهلي الضغط، وعاد إمام ليُهدر فرصة أخرى للتسجيل في الدقيقة 11. وردت الكرة إلى حسين الشحات الذي سددها بعيدًا عن الشباك. وأشهر الحكم بطاقة صفراء لأشرف داري للخشونة مع فيستون ماييلي.