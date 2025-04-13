إعلامي يثير التساؤلات: ماذا لو لعب بيراميدز بكامل قوته أمام الأهلي؟

علّق الإعلامي إسلام صادق على نتيجة مباراة الأهلي وبيراميدز عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتب إسلام صادق: "ماذا كانت نتيجة مباراة الأهلي مع بيراميدز لو كان الفريق السماوي لعب كامل العدد؟ وماذا كان سيحدث لو شارك إبراهيم عادل وتوريه ورمضان صبحي في المباراة؟ توقع السيناريو؟!"

بدأت المباراة بحماس واضح من الفريقين، وحاول الأهلي إحراز هدف مبكر، حيث أهدر إمام عاشور فرصة تسجيل هدف محقق في الدقيقة الخامسة.

واصل الأهلي الضغط، وعاد إمام ليُهدر فرصة أخرى للتسجيل في الدقيقة 11.. وردت الكرة إلى حسني الشحات الذي سددها بعيدًا عن الشباك، وأشهر الحكم بطاقة صفراء لأشرف داري للخشونة مع فيستون ماييلي.

أنقذ محمد الشناوي، حارس الأهلي، هدفًا محققًا في شباك فريقه من تصديه لتسديدة كريم حافظ لاعب بيراميدز في الدقيقة 16.

ونشط بيراميدز بعد مرور 15 دقيقة حيث سيطر على مجريات المباراة، وتعرض يحيى عطية الله لإصابة قوية غادر على إثرها ملعب المباراة في الدقيقة 24 من عمر اللقاء.